Где отключат свет в Гатчинском районе?
В связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 августа будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
- с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино.
- с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено ул. Рылеева, Большой пр-т д.100-160, АЗС, кафе «Европа»
п. Дивенский, школа, котельная.
- с 9:00 до 16:00
Пудостьское СП:
д. Хюттелево.
- с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Вяхтелево,
д. Большое Сергелево,
п. Пудомяги, ул. Кленовая, ул. Вишневая, ул. Тополиная, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Березовая, ул. Широкая.
- с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Коммолово
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