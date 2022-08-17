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Где отключат свет в Гатчинском районе?

В связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 августа будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

- с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино.

 

- с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено ул. Рылеева, Большой пр-т д.100-160, АЗС, кафе «Европа»

п. Дивенский, школа, котельная.

 

- с 9:00 до 16:00

Пудостьское СП:

д. Хюттелево.

 

- с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Вяхтелево,

д. Большое Сергелево,

п. Пудомяги, ул. Кленовая, ул. Вишневая, ул. Тополиная, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Березовая, ул. Широкая.

 

- с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Коммолово