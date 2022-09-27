Спартакиада ГТО – только победители

В Спартакиаде приняли участие более 120 человек из 14 муниципальных образований Ленинградской области. Судейство соревнований осуществлял Всеволожский центр тестирования совместно со студентами университета им. П.Ф. Лесгафта.

В первый соревновательный день спортсмены состязались в силе (отжимание и подтягивание), гибкости (наклон вперед из положения стоя на гимнастической семье), прикладных навыках (стрельба из «электронного оружия»), скорости (бег на 60 метров), скоростно-силовых способностях (прыжок в длину). Завершился день кроссом по пересеченной местности (2,3 и 5 км)

По итогам первого дня были определены победители и призеры в командном зачете спартакиады и абсолютном личном зачете на каждой возрастной ступени среди мужчин и среди женщин.

Сильнейшими среди команд стали многократные победители спартакиады ГТО - команда Выборгского района, почетное второе место завоевали спортсмены из Волховского района, третье место - Бокситогорский район.

Во второй день команды соревновались в эстафете на надувной конструкции, а также все желающие могли принять участие в эстафете «Чемпион ГТО», которая служит обязательным условием к отбору на Всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО».

В эстафете самыми быстрыми стали спортсмены из Выборгского района, на второй ступени пьедестала расположилась команда Тосненского района, третье место завоевал Приозерский район.

Гордятся своими спортивными достижениями и остальные команды. Так, гатчинская команда заняла пятое командное место. Ребята успешно проявили себя в личном первенстве.

Второй результат в отборе на Всероссийские соревнования «Игры ГТО» показали Марат Кульматицкий и Анна Смирнова.

Сергей Алабугин завоевал 3 место в стрельбе из электронного оружия, 2 место в прыжках в длину с места, 2 место в абсолютном зачете среди мужчин 6 ступени. Дарья Перкова заняла 3 место в дисциплине «поднимание туловища из положения лежа на спине»; Вячеслав Перков - 3 место в прыжках в длину с места; Дмитрий Урусов - 1 место в прыжках в длину с места и 2 место в беге на 60 метров.

Заслуженные награды победителям и призерам вручал «Посол ГТО Ленинградской области», мастер спорта России, депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских.

- Хочу поблагодарить всех за участие, уверен, что все показали достойные результаты. Я вижу, сегодня присутствуют дети, вы служите для них огромным примером. Продолжайте в том же духе! - обратился к участникам Александр Русских.