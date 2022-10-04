Соревнования по боксу памяти тренера Григория Каглика

Григорий Каглик - потомственный казак, его родина - станица Червленная в Чечне. Спортивная жизнь Григория началась в Грозном штангистом, потом он перешел в секцию бокса, где к нему начали приходить первые успехи. После службы в армии, он вернулся на ринг и стал неоднократным чемпионом. С 1975 года занимался тренерской деятельностью. В 1990-е Григорий Андреевич переехал в Гатчину. В местном спортклубе организовал регулярные занятия боксом. В 1997 году возглавил отделение бокса в Гатчинской ДЮСШ №2. Спортивная школа в период работы в ней Григория Каглика занимала ведущую позицию в Ленинградской области по боксу. Высокое спортивное мастерство Григория Андреевича, отличная теоретическая подготовка и большой опыт работы со спортсменами стали залогом эффективной многолетней подготовки учащихся.

Через десять лет тренер вернулся на родину, где воспитал шесть чемпионов СКФО и множество чемпионов Чеченской Республики. Григорий Андреевич - Заслуженный тренер Чеченской Республики, Отличник физической культуры и спорта России.

Отделение бокса в Гатчинской ДЮСШ №2 продолжает заложенные им славные традиции бокса. В 1990-е годы Григорий Андреевич был организатором открытого первенства Гатчины по боксу, посвященного Дню города. Оно было очень популярным. И в эти дни вместе с областными чемпионатом и первенством в Гатчине прошли эти ставшие уже традиционными соревнования.

На открытии спортсменов приветствовали почетные гости и организаторы соревнований. Директор Гатчинского городского спортивно-досугового центра Наталья Кузнецова пожелала спортсменам новых побед и спортивного азарта, а также поздравила спортсменов с приобретением нового ринга, о котором они так давно мечтали.

Лучшие результаты гатчинских спортсменов:

- Победителями среди юниоров и юниорок 17-18 лет в разных весовых категориях стали: Андрей Попов, Илья Клюев, Эдуард Герасимов, Никита Поленок, Дмитрий Суворов, Альберт Борзов. Все спортсмены подтвердили или выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта».

- Чемпионы среди мужчин 19-40 лет - Сергей Китанин, Роман Бурашников, Алексей Кочуков, Алексей Лебедев, Артемий Нарышкин. Даниил Алексеев признан «Лучшим боксером чемпионата».

- Чемпионки среди женщин 19-40 лет - Мария Лысак и Анастасия Плешкова.

Победители представят сборную Ленинградской области на Чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа в 2023 году.

Татьяна Можаева