«Студенческий патриотический забег» в ГИЭФПТ

Всероссийский студенческий забег прошел 24 сентября, объединив молодежь всех субъектов Российской Федерации. Идея его проведения появилась в рамках деятельности студенческого патриотического клуба «Я горжусь» Московского авиационного института, ее поддержали многие вузы страны, и ГИЭФПТ в Гатчине также не остался в стороне.

На открытии забега преподаватели кафедры физической культуры ГИЭФПТ и приглашенные гости говорили о важности приобщения молодежи к здоровому образу жизни и занятиям спортом, о необходимости сохранять историческую память.

Забег проходил на стадионе ГИЭФПТ. Молодые люди пробежали символическую дистанцию 1418 метров, равную количеству дней, которые преодолела наша страна в 1941-1945 годах на пути к Великой Победе.

Студенты приняли решение преодолеть дистанцию всем вместе, помогая друг другу и не оставляя никого позади, ведь Великая Победа – это заслуга всего народа. Для кого-то этот путь в 1418 метров показался легким, кто-то думал, что сдастся и пойдет пешком, но все как один на финише повторяли: «Я помню, я горжусь!».

Татьяна Можаева