Новые победы воспитанников «Журавушки»
В Санкт-Петербурге завершили работу XXVII Международный Биос-форум и молодёжная Биос-олимпиада-2022 имени профессора Александра Ильича Шишкина. В рамках творческого конкурса отличных результатов добились воспитанники Дома детского творчества «Журавушка».
Конкурс творческих работ проходил на базе выставочных залов Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Конкурс проводился по трем направлениям: художественное, цифровое и художественное слово. Обучающиеся Дома творчества «Журавушка» приняли в нем активное участие и добились отличных результатов.
По итогам конкурса Диплома I степени удостоена Елизавета Гаврилова (педагог М.Н. Контанистов), Диплома II степени – Анастасия Огородникова (педагог Е.Н. Самусева) и Даниил Грушин (педагог Ю.Т. Викторова), Диплома III степени – Илья Жиляев, Андрей Котов, Александр Киселев Александр (педагог Ю.Т. Викторова).
Все педагоги были награждены благодарственными письмами организаторов конкурса за подготовку призёров.
Поздравляем ребят и их педагогов с заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих успехов и наград!
Ю.Т. Викторова, педагог