Александр Дрозденко поблагодарил районы за поддержку и помощь мобилизованным

Глава 47-го региона выразил благодарность за неравнодушие всем, кто помогает собирать помощь для участников специальной военной операции. Он отметил, что среди районов Ленобласти можно выделить — Выборгский, Всеволожский, Лужский и Тихвинский.

«Помощь идёт, как централизовано через наши склады, так и непосредственно в конкретные воинские подразделения. В эти выходные, например, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский непосредственно встречался с нашими именными подразделениями, с теми кто был мобилизован. Это не только встречи, но и передача инвентаря, нужных вещей в рамках нашей акции "Мы вместе"»

Александр Дрозденко также напомнил, что спецпредставитель губернатора Ленобласти по взаимодействию с воинскими частями в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Мачинский также работает на месте, устанавливая связь с нашими именными подразделениями. Он работает в госпиталях, где находятся раненые, участвовавшие в спецоперации.

Фото: Анастасия Илюшина для Online47