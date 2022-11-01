Футбольный матч «дети Енакиево – артисты Петербурга»

Спорткомитет 47 региона и спортивная школа «Ленинградец» организовали визит детей из подшефного на Донбассе Енакиево в Ленинградскую область. Ребят с комфортом разместили в спортивном хостеле в Пудомягском поселении в Barn House Place, организовав для них насыщенную культурную и спортивную программу. В течение десяти дней воспитанники енакиевской спортшколы гостили на ленинградской земле – тренировались, посещали музеи и экскурсии.

31 октября на закрытом стадионе Barn House Place состоялся товарищеский матч между детской сборной Енакиево и командой театральной футбольной лиги Петербурга. Инициатором игры выступили представители театрального сообщества: по словам артистов, им хотелось доставить радость юным гостям из подшефного города и самим поиграть с сильной детской командой. Как признались взрослые участники турнира, разминка показала: несмотря на возраст, их ждет сильный противник.

Участников матча приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук и один из организаторов мероприятия – директор спортшколы «Ленинградец» Игорь Наумов. Марк Витальевич и глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко вручили футболистам детской сборной подарки.

Сборную Енакиево разделили на три команды. Было сыграно несколько игр. В результате победителем турнира стала команда детей Енакиево № 2. Театральные деятели завоевали «серебро». Третье и четвертое место заняли детские команды № 1 и № 3.

…Как рассказал директор спортивной школы «Ленинградец» Игорь Наумов, идея приглашать спортсменов из подшефного Енакиево принадлежит губернатору Александру Дрозденко.

- В спортшколе Енакиево – сильное отделение футбола, и, так как я возглавляю футбол – профильный вид спорта в спортивной школе «Ленинградец», мы предложили организовать визит юных спортсменов. В результате к нам приехали 20 ребят 11-12 и 15-16 лет и три тренера, – говорит Игорь Владимирович. – Для обмена опытом. Наша цель – в первую очередь, провести совместные тренировки, мастер-классы и, конечно, показать Ленинградскую область и Петербург во всей красе.

Мы постарались полностью занять ребят. Каждый день у них проходил по графику: тренировки, культурная программа, тренировки. В первый же день они посетили футбольный матч «Зенит» – «Сочи». На второй день принимали участие в Кубке дружбы, организованном Федерацией футбола Санкт-Петербурга, проводили игру со сборной областной детской школьной лиги. У них была экскурсия в музей «Прорыв» в Кировске, в петербургский «Океанариум» и Гатчинский дворец. Также в программу вошло посещение Кронштадта, Павловска, обзорная экскурсия по Петербургу.

Конечно, с большим интересом юные спортсмены посетили футбольный клуб «Ленинградец» в Зеленогорске, тренировочное поле, пообщались с тренерским составом, футболистами. Было сыграно несколько товарищеских игр.

…Для ребят из Енакиево это первый визит в Северную столицу. В Петербурге и Ленинградской области им нравится. Как признался один из гостей – 16-летний Роман, здесь «красиво, интересно и …спокойно». Роман учится в 11 классе, футболом занимается давно и видит для себя перспективу в этом виде спорта. В футбольном клубе Ленобласти надеется научиться чему-нибудь новому.

Это первый визит енакиевских футболистов в Ленинградскую область, но, как надеются организаторы мероприятия, далеко не последний. В сентябре в Выборг приезжали борцы из Енакиево, проводили там тренировки. Как отметил Игорь Наумов, практика такого обмена опытом будет продолжена. Ленобласть налаживает тесные связи со спортивным сообществом Енакиево.

Екатерина Дзюба