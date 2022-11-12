Чайки в городе или банда на районе?

Чайки — птицы, которые вызывают у нас противоречивые чувства. С одной стороны, летящая в небе белоснежная птица — это красиво. Их ликующие крики ждешь весной, когда на глазах оживает природа. Летом чайки составляют часть наших волшебных дворцовых пейзажей. С другой стороны, когда видишь огромное скопление орущих чаек или слушаешь их нескончаемые вопли ранним утром, берет оторопь, и вспоминается знаменитый фильм ужасов Хичкока «Птицы»...

Так кто же они, эти чайки — птицы, которые украшают наш мир, или «разбойники с большой дороги»?

Об особенностях поведения этих птиц и причинах беспокойства, которое они нам доставляют, мы побеседовали с биологом, руководителем экологического объединения школьников при Гатчинском Доме детского творчества «Журавушка» Людмилой Чиринскайте.

Откуда они вообще взялись?

- Вообще чайки всегда считались перелетными птицами, - говорит Людмила Чиринскайте. - Это водные птицы, вода им необходима, и они всегда зимуют там, где есть открытые водоемы, независимо от того, чем они питаются. В поисках незамерзающих водоемов чайки могут пролетать огромные расстояния — вплоть до Черного моря или Атлантики.

Присутствие в Гатчине большого количества чаек справедливо связывают с полигоном в Новом Свете. Но так было не всегда.

- В 2008 году мы с ребятами из нашего экологического объединения проводили исследование о птицах нашего Дворцового парка, - рассказывает Людмила Чиринскайте. - И мы отмечали, что с конца ноября и по апрель чаек на Белом озере не было.

В 2013 году в районе Волхонского шоссе закрылся большой мусорный полигон «Южный», на котором обитало огромное количество чаек. Большая помойка для чаек — идеальная столовая. Но не менее важную часть своей жизни они проводят на открытых водоемах, куда прилетают почиститься и помыться. Да, несмотря на то, что чайки обитают на помойке, они очень чистоплотны. Основная их масса мигрировала к нам, на полигон в Новом Свете, и наше Белое озеро оказалось для них очень даже кстати.

Белое озеро на территории Дворцового парка ежегодно привлекает множество птиц. Зимой довольно большая часть озера не покрывается льдом из-за подводных ключей. Благодаря этому, здесь могут зимовать водоплавающие птицы, которые добывают пропитание на открытой воде. И чайки в последние годы составляют подавляющую часть этого птичьего сообщества.

- Каждую зиму на Белом озере можно увидеть столько чаек, сколько их может поместиться на незамерзающем «пятачке», - говорит Людмила Ионасовна. - Ведя зимние подсчеты водоплавающих птиц, мы с ребятами разово насчитывали здесь до двух с половиной тысяч чаек! Но эти чайки могут улететь, и на их место прилетят другие — в не меньших количествах. И эта карусель может длиться целый день. Нетрудно представить, что их общее количество в Гатчине может достигать десяти тысяч.

Серебристая хищница

В Гатчине обитают несколько видов чаек и родственных им птиц. Но мы, как правило, замечаем всего из них — серебристую чайку, самую крупную и агрессивную среди своих собратьев.

Серебристая чайка выглядит хищно — массивный силуэт, острый загнутый клюв, характерный «взгляд». Да она и есть самый настоящий хищник, который охотится не столько за рыбой, сколько за мелкими млекопитающими, другими птицами и их птенцами.

- Причем делают это серебристые чайки довольно изощренно, - говорит Людмила Чиринскайте. - Мы наблюдали, как, охотясь за птенцами водоплавающих птиц на нашем озере, они объединялись с озерными чайками, используя их как прикрытие. При этом те же озерные чайки сами по себе не представляют опасности для других птиц: их пища — мелкая рыба, беспозвоночные, насекомые.

Длина серебристой чайки от кончика клюва до хвоста достигает 60 сантиметров, размах крыльев — до полутора метров. Взрослые птицы белоснежного цвета с сизоватыми боками.

Кстати, похожие на них крупные птицы коричневато-пестрого цвета, которых иногда у нас называют бакланами, вовсе не бакланы, а на самом деле птенцы серебристой чайки. Они огромны (размером с виду чуть ли не больше своих родителей!), неуклюжи и крикливы.

- Примечательно, что так могут выглядеть птенцы второго и даже третьего года жизни, - отмечает Людмила Ионасовна. - Чем крупнее чайка, тем медленнее она взрослеет, долго сохраняя свой ювенильный наряд.

Другие гатчинские чайки

Очень похожа на серебристую чайку сизая чайка. Она поменьше размером, выглядит более изящно и аккуратно очень. У нее не такой «хищный» клюв: он более острый, изящный и с виду явно не предназначенный для кровавого пира. Сизая чайка - явно не враг птенцам.

Озерная чайка тоже невелика. Ее отличает темно-коричневая «маска» на голове и шейка белого цвета. Еще один характерный признак - бордовые клюв и лапы.

Речная крачка - родственница чаек, но не чайка. Она меньше чаек и обладает изящным, заостренным силуэтом. У речной крачки острый клюв и короткие лапки. Она стремительно носится над водой, буквально на лету выхватывая рыбу.

Почему чайки селятся на крышах

Чайки по своей природе колониальные птицы, и селятся неподалеку друга от друга. Это помогает сообща защищаться от других хищников.

Летом на крышах своих домов мы видим именно серебристых чаек, которые заняли свою особую нишу. В природе серебристые чайки выводят птенцов на побережье, в простой ямке, среди камней или в песке. А в городе такие места вполне заменяют плоские крышами невысоких домов.

Птенцов в гнезде у серебристой чайки всегда немного — два-три. Подрастая, они слетают с крыш, и дерзко бродят в наших дворах или перебираются вслед за родителями на берега озер.

Кто убил?!

Охотясь на птенцов водоплавающих птиц, серебристые чайки вызывают у горожан вполне понятное возмущение. Много вопросов летом вызвали и трупики взрослых птиц на наших улицах, терзаемые чайками.

Однако все не так просто. Как говорит Людмила Чиринскайте, серебристые чайки не охотятся на взрослых птиц, но вполне могут напасть на слабого или больного голубя. По сути, они выполняют роль городских санитаров, причем не только по отношению к больным птицам. Чайки уничтожают вредных насекомых и грызунов — недаром мы их часто видим в полях следующими за распахивающим землю трактором. Санитары они и в том смысле, что просто съедают выбрасываемые нами пищевые отходы.

То есть сами по себе чайки не наносят особого ущерба городу. Получается, что обыкновенная помоечная птица спасает нас как от инфекционных болезней, передаваемых больными пернатыми, так и от нашествий полчищ грызунов.

Обратная сторона мусорного полигона

Мусорный полигон в Новом Свете — в настоящее время больной вопрос для гатчинцев. Не обошла эту острую тему и Людмила Чиринскайте.

- Мусорный полигон - это, конечно, плохо! - говорит она. - Говорю это вам, как житель города Гатчины. Размещать его вблизи от города — настоящее преступление. Но мы все прекрасно понимаем, что без него никак не обойтись, и, конечно, было бы правильно, чтобы он был как можно дальше от населенных пунктов.

Но есть у помойки и другая, несколько неожиданная сторона: она привлекает огромное количество птиц, причем не только так называемых «помоечников» или синантропов. Проводя свои исследования на полигоне в Новом Свете, орнитологи выяснили, что сейчас он является целым орнитологическим биоценозом, или сообществом птиц, в котором сложились свои пищевые цепочки.

За добычей в виде «помоечников» на полигон слетаются хищники, например, канюки или ястребы, которые относятся к охраняемым видам. Кормятся здесь и другие редкие виды птиц, например, краснокнижные чайка бургомистр и клуша. Летом на полигоне и вокруг него можно наблюдать сотни белых аистов — молодых и бессемейных. Кстати, в Европе аисты уже давно забыли о полях и кормятся на мусорных полигонах.

Кто виноват, и что делать?

Гневные реакции горожан по поводу чаек, вплоть до предложения «всех перестрелять», понятны.

- Но сами по себе чайки не виноваты, в том, что происходит, - говорит Людмила Чиринскайте. - Они — часть живой природы, которая зависит от нас. Мы сами создаем такие условия для их жизни. Если бы мы, к примеру, выбрасывали все, кроме пищевых отходов, то чайки просто улетели бы с нашего мусорного полигона. Раньше, например, была в наших городах такая практика — собирать пищевые отходы и каждый день выносить их в специальный бак во дворе, который затем увозили на ферму. Для нас в этом не было никаких трудностей. Не было также ни запаха, ни крыс.

...Все это теснейшим образом связано. Есть ведь такой принцип разумного потребления: не готовь больше, чем ты сможешь съесть, не покупай больше, чем нужно. Это двойная, а то и тройная польза для нас — ты экономишь деньги, всегда ешь свежее, ты не выбрасываешь продукты и ты не кормишь этих чаек, на которые потом готов идти с облавой и охотой.

Все это звенья одной цепи. Городские птицы, например, те же галки и голуби, напрямую связаны с нашей жизнью. Если мы закроем все чердаки и вентиляционные шахты сетками, им просто негде будет селиться. Голуби — скальные птицы, галки — дуплогнездные. Им придется искать естественные места для гнезд. Со временем их количество придет в норму, и их станет ровно столько, сколько будет мест для гнездования. Всё!

И вот так же и с чайками — чтобы они перестали нас беспокоить, и их количество пришло в норму, нужно все-таки решать системные проблемы, напрямую связанные с экологической безопасностью наших городов.

Юлия Лысанюк