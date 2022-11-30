Ни 3-х китайских машин, ни 3-х миллионов рублей

21 ноября в гатчинскую полицию поступило заявление от 50-летнего жителя Гатчины, который стал жертвой крупного мошенничества. Он решил приобрести три автомобиля в Китае через китайскую компанию Beising Shigui Measurement Technology Consulting Co/Ltd. Заказал два автомобиля марки Geely Xingyue и один – Changan UNI-K. В банке в Петербурге перевел в пекинский банк деньги в размере 410 000 юаней, что составляет, без малого, 3,5 млн рублей – в качестве оплаты заказанных машин. Документы, полученные после оплаты, мужчина отправил знакомому в Китай. Но этот знакомый сообщил, что в документах указаны реквизиты другой компании. И все. В результате действий неустановленного лица потерпевшему причинен материальный ущерб на 3,5 миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.