«Красная шапочка» на новый лад

15 декабря неизвестный злоумышленник позвонил 90-летнему жителю Гатчины и сообщил, что его внучка совершила аварию. Чтобы в отношении нее не возбуждалось уголовное дело, надо заплатить 500 тысяч рублей. Следуя указаниям мошенника, потерпевший отдал полмиллиона курьеру на лестничной площадке – низкорослому молодому человеку в темной одежде.

14 декабря в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 88-летней жительницы Гатчины, которой среди ночи на домашний телефон позвонил мужчина, представился внуком и сообщил, что попал в ДТП. Чтобы спасти его от уголовного преследования, надо заплатить за лечение пострадавшего.

Услышав такую информацию в половине третьего ночи, пенсионерка растерялась – и отдала пакет с деньгами явившемуся за ними гражданину: темноволосому мужчине 35-40 лет на вид, маленького роста, кавказского типа, в темном полупальто и белой рубашке. Ущерб составил 227 тысяч рублей.

13 декабря в полицию поступило заявление от 87-летней жительницы Гатчины. Ей на стационарный телефон позвонил некто, представившийся внуком. Он сказал, что попал в ДТП, и, чтобы уйти от ответственности, надо заплатить пострадавшему. Спустя десять минут бабушка передала гонцу 140 тысяч рублей – «на спасение внука». За деньгами пришел высокий молодой кавказец в черном.

68-летней жительнице Сяськелево повезло больше – полицейские успели предотвратить преступление и задержать злоумышленника. Деньги остались целы.

14 декабря пенсионерке на мобильный позвонил мужчина с московского номера. Он представился врачом больницы и сказал, что ее дочь совершила ДТП: на операцию пострадавшей требуется сумма в размере 80000 рублей. «Доктор» назвался Александром Николаевичем. Чтобы не возбуждали уголовное дело в отношении дочери, он велел вызвать такси по определенному номеру, поехать в Гатчину и заплатить родственникам пострадавшей. Дама вызвала такси, собрала деньги и собралась везти их в банкомат на ул. Куприна в Мариенбурге. Но в этот момент прибыли сотрудники полиции, которые пресекли преступные действия злоумышленников. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.

Одного из курьеров, являющихся за деньгами, удалось задержать. В ноябре в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от 69-летней жительницы деревни Мины. Ей звонили на сотовый с разных мобильных номеров, представлялись сотрудниками полиции и следственного управления, говорили, что ее племянница Марина попала в ДТП, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Для «спасения» Марины надо дать взятку сотруднику правоохранительных органов – 230 тысяч рублей.

За деньгами приехал молодой человек среднего роста, худощавый, в темной одежде и медицинской маске. Он представился Дмитрием. Этому Дмитрию в парадной дома на Школьной улице дама отдала целлофановый пакет с кружкой, ложкой, тарелкой, рулоном туалетной бумаги и двумя полотенцами. В одно из них – синего цвета был завернут пакет с деньгами. Молодой человек кружку-ложку и полотенца забрал – повез «племяннице в изолятор». Деньги, естественно, канули. Племянница Марина ДТП не совершала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя две недели «Дмитрий» был задержан. Он оказался 17-летним Максимом К., уроженцем Омской области, проживающим в Петербурге. Не судим. Гражданин К. изобличен в причастности к аналогичному преступлению.

13 декабря в полицию обратилась 84-летняя жительница Гатчины, которую тоже обманули мошенники. Ей позвонила девушка под видом внучки. Рассказала про ДТП, про деньги для пострадавшего, и бабушка отдала молодому человеку, позвонившему в дверь, 235 тысяч рублей – на спасение внучки.