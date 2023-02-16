«Я действовала, как марионетка». Жертвы телефонных мошенников - о том, почему добровольно отдали миллионы

Но самое удивительное, что таких, как она, - сотни, тысячи. Среди жертв мошенников - айтишники, сотрудники банков, журналисты. То есть вроде не дураки. Или - не все дураки. Спроси их, с основными схемами развода знакомы, как отче наш знают, что на звонки с незнакомых номеров отвечать не надо. Но что происходит со всеми этими людьми, что ломается в их сознании, когда однажды звонит какой-нибудь "майор полиции" или "сотрудник службы безопасности"? На чем их подлавливают мошенники, что они добровольно отдают им свои деньги? Я выслушала трех жертв обмана.

Кирилл М., 55 лет, журналист, сам периодически готовит новости на темы финансовой грамотности:

- Мне позвонили поздно вечером. Сказали, что из полиции, что сейчас с моего счета могут снять деньги. Ну а они как раз расследуют дело о большой мошеннической схеме, и я должен им помочь. Меня охватил страх потерять свои деньги, и в таком состоянии я как будто забыл о том, о чем сам же и писал. Что мошенники могут представляться сотрудниками полиции, ФСБ и т.д. Ведь одно дело, когда пишешь или читаешь про кого-то, и другое, когда вот-вот можешь потерять все, что сам накопил. Я все-таки сказал "майору" на том конце провода, что сейчас проверю, откуда идет звонок. Пробил: высветился телефон какого-то полицейского отделения. Я начал им доверять больше. Меня держали на проводе два часа. Все это время я был в напряжении, мне не давали отвлечься. Все звонки на мой телефон они переадресовали на какой-то чужой номер, чтобы никто не мог мне дозвониться. Для передачи данных карты включили "робота". Якобы это не они слушают, а нейросеть считывает данные и переводит деньги на безопасный счет.

Наверное, все это сейчас, на свежую голову, и воспринимается как бред. Но я перевел им в итоге 70 тыс. рублей. Понимание, что нарвался на мошенников, пришло через полчаса, когда закончился разговор. Стало стыдно, что повел себя, как полный идиот. Долго никому об этом не рассказывал.

Ксения Д., 47 лет, сотрудница государственного учреждения, образование - высшее психологическое:

- Я сама перевела мошенникам 5 миллионов. Причем часть из них взяла в кредит. Когда поняла, что натворила, для меня был такой стресс, что и сегодня, спустя два месяца, с трудом прихожу в себя. То, что произошло тогда, как в тумане...

Помню только, что в тот вечер был сильный перегруз по работе: один звонок за другим и все важные. И среди них - неожиданно из "полиции". Сказали, что с моего счета хотят снять деньги, что их нужно перевести на безопасный счет. Скажете, схема стандартная, но в тот момент мне так не показалось. Помню, я не столько за свои деньги испугалась, сколько во мне сыграл гражданский долг. Надо помочь полиции разоблачить аферистов. Со мной разговаривали несколько человек, один сменял другого. Мы общались с ними не только вечером, но и ночью. Наутро я пошла в банк, взяла кредит. Не обратила внимания на дежурную фразу сотрудницы: "На вас никто не давит, вы добровольно берете кредит?" И даже в этот самый момент они были на проводе. А я действовала как марионетка, как будто они меня на веревке вели. Продолжали звонить и потом, дома. До тех пор, пока мой муж не сломал сим-карту.

София, 26 лет, сотрудница рекламного агентства:

- Конечно, я знала о мошенниках все или почти все. Читала, что они могут использовать даже методы НЛП. Я и сама когда-то ходила на такие курсы.

Позвонили ближе к ночи, я к тому же приболела. Девушка на том конце провода представилась сотрудницей полиции и сказала, что на меня хотят взять кредит, но они мне обязательно помогут, только я должна им доверять. Она оказалась моей тезкой и всячески успокаивала меня, заверяя, что "все обязательно будет хорошо". Какой-то частью мозга я отдаленно понимала, что это может быть развод, но все равно повелась.

Утром пошла брать кредит. Мой молодой человек заподозрил что-то неладное, пошел за мной. Позвонил моему отцу, он работает в банке. Кредит я взяла, сняла наличные, начала их переводить на указанный счет через банкомат. Тут мой парень включил на громкую связь отца, и он просто орал в трубку: "София, ничего не делай, это мошенники!!!" Но остановить меня уже было невозможно. Я не слушала его. В какой-то момент банкомат заклинило. Но я успела перевести им 300 тыс. рублей. То, что пришлось гасить этот кредит, сейчас для меня урок на всю жизнь.

Комментарии

Ключевой вопрос: на чем они ловят?

Дмитрий Швецов, руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls:

- Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, но методы психологического воздействия используют, по сути, одни и те же. Чтобы вызвать доверие, представляются сотрудниками полиции, прокуратуры, Следственного комитета, банков. Разговаривают четким, поставленным голосом. Обращаются к своей жертве, как правило, по имени-отчеству. И сразу берут на испуг: "Ваши деньги пытаются украсть, их нужно спасать и срочно перевести на безопасный счет". То есть человека ставят в ситуацию, в которой ему нужно принять решение здесь и сейчас. Чтобы у него не оставалось времени на критическое осмысление того, что с ним происходит, чтобы он быстрее сломался и совершил ошибку. "Полицейские" при этом еще и пугают ответственностью: "От вашего имени совершаются мошеннические действия, и вы должны оказать содействие следствию". Для убедительности используют юридические термины, ссылаются на указы и статьи.

Владимир Молодцов, начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области:

- Вот, посмотрите, здесь девять уголовных дел, заведенных только за один день (показывает кипу документов по мошенничествам), а вот цифры, которые в них фигурируют: два миллиона, 950 тысяч, 700 тысяч, два миллиона... Мошенники даже мне звонят. Когда говорю, вы же в уголовный розыск попали, их это не останавливает, думают, я их троллю, и продолжают разговор. Это только в очередной раз говорит о том, что аферисты настойчивы и непробиваемы. За последний год на Среднем Урале возбуждено 1200 уголовных дел по фактам обмана с использованием IT-технологий. Идет вал таких дел. Корни многих из них уходят за рубеж. Найти и наказать всех невозможно. Сколько в итоге жертв обмана получают назад свои деньги? Есть официальная статистика ЦБ - 3%. Ситуация может измениться, когда сотовым операторам вменят в обязанность определять и обнародовать данные, когда звонят с подменных номеров. Кроме того, нужна куда большая ответственность банков. С одной стороны, в случае с мошенничествами они как бы ни при чем. Но в итоге они же оказываются бенефициарами, когда жертвы обмана берут кредиты и потом выплачивают их всю жизнь.

Георгий Амусин, председатель Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области:

- У мошенников отличная психологическая подготовка. Хотя они, может, никогда теорию не слушали, но в совершенстве овладели технологиями на практике. Эти люди знают, как человека ввести в особое состояние доверия и владения им. Чтобы он действовал дальше по их схеме. Этих технологий нет в свободном доступе. В них заложен механизм влияния в обход человеческого сознания. У мошенников есть определенные схемы влияния, ведения диалога, есть особые голосовые тембры, через которые они воздействуют. Я не удивлюсь, что есть и какое-то фоновое аудиальное сопровождение, которое ухо не возьмет, но сделает так, чтобы человек легко вошел в транс, в состояние похожее на гипнотическое. Конечно, не каждый из нас впадает в это состояние. Но аферисты специально ищут своих жертв. Обзванивают сотни, тысячи людей. Сколько в итоге клюет? Эту статистику знают только сами мошенники. Но даже если один из ста или двухсот ведется, они в огромном выигрыше. Увы, у части людей психологически нет возможности этому противостоять. Какой способ противодействия? Не разговаривать. А если уж заговорили, наберитесь смелости сказать "полицейскому" или "сотруднику ФСБ": "Скажите, куда мне подойти, в какой отдел, чтобы мы могли с вами поговорить лично".





Елена Мационг (Екатеринбург)

«Российская газета» https://rg.ru/2023/02/15/ia-dejstvovala-kak-marionetka.html