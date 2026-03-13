15 новых скорых
Сегодня в Гатчине бригадам скорой помощи Ленинградской области вручили новые автомобили.
Участие в мероприятии принял лично губернатор Александр Дрозденко, а также вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.
15 автомобилей марки «Атлант», полностью укомплектованных оборудованием — электрокардиографами, кислородными ингаляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, носилками и т.д. - предназначены для станций скорой помощи в разных районах области. Как сказал Александр Жарков, 4 автомобиля отправятся во Всеволожск, 4 - в Токсово, 2 - в Выборг, по одному - в Приозерск, Кировск, Ломоносов и Волосово. Самый красивый - первый в шеренге, с красным бантом - будет работать в Гатчине.
По словам Александра Кялина, модернизация материально-технической базы службы скорой помощи ведется на системной основе. В прошлом году был закуплен 41 автомобиль для ленинградских скорых, и 15 новых машин сегодня - только "первые ласточки" в 2026 году.
- Задача стоит полностью завершить обновление парка скорых, чтобы у нас не было автомобиля старше 5 лет. И самое главное: за прошлый год в службу скорой помощи Ленинградской области пришло работать 200 человек, - прокомментировал глава региона Александр Дрозденко.