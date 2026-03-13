15 новых скорых

Участие в мероприятии принял лично губернатор Александр Дрозденко, а также вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков и глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

15 автомобилей марки «Атлант», полностью укомплектованных оборудованием — электрокардиографами, кислородными ингаляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, носилками и т.д. - предназначены для станций скорой помощи в разных районах области. Как сказал Александр Жарков, 4 автомобиля отправятся во Всеволожск, 4 - в Токсово, 2 - в Выборг, по одному - в Приозерск, Кировск, Ломоносов и Волосово. Самый красивый - первый в шеренге, с красным бантом - будет работать в Гатчине.

По словам Александра Кялина, модернизация материально-технической базы службы скорой помощи ведется на системной основе. В прошлом году был закуплен 41 автомобиль для ленинградских скорых, и 15 новых машин сегодня - только "первые ласточки" в 2026 году.