Первые дары к юбилею Гатчинского дворца

Александр III родился 10 марта 1845 года. Годы его правления - с 1881 по 1894-й - стали для Гатчинского дворца периодом наивысшего расцвета, ведь именно Гатчину Александр избрал своей основной резиденцией. 10 марта, в честь дня его рождения, над Часовой башней по традиции был вывешен черно-желто-белый флаг Российской империи.

Церемония передачи раритетных экспонатов, посвященная дню рождения императора, прошла в стенах отреставрированной, но еще не открытой для посетителей Китайской галереи. Как известно, с середины XIX века в Китайской галерее хранилась и постоянно пополнялась коллекция восточного фарфора, которая существенно пострадала во время Великой Отечественной войны.

- На сегодняшний день в Китайской галерее завершены основные реставрационные работы, но она пока совершенно пуста, - рассказала научный руководитель музея-заповедника «Гатчина» Александра Фарафонова. – Это сложный процесс, над которым сейчас работают наши научные сотрудники и дизайнеры. Мы уверены, что нам хватит возможностей для того, чтобы насытить эту галерею экспонатами, связанными с Китаем и Японией.

Достойное место в экспозиции Китайской галереи займут два фарфоровых блюда с пейзажем и растительным орнаментом, переданные в дар ГМЗ «Гатчина» коллекционером Бадри Пирцхалава. Оба уникальных предмета созданы в XVIII и XIX веках в Японии, в легендарных мастерских Арита. По своему художественному уровню они не уступают утраченным предметам мемориальной коллекции российских императоров и вполне достойны воссозданного архитектурного интерьера Китайской галереи.

Александра Фарафонова напомнила о непростой истории восстановления Гатчинского дворца после Великой Отечественной войны.

- Всего несколько цифр: на 1941 год официально в Гатчинском дворце числилось порядка 54 тысяч музейных предметов, - рассказала она. - На самом деле их было гораздо больше — около 90 тысяч: не все вещи на тот момент были признаны музейными ценностями. В начале войны было эвакуировано около 12 тысяч предметов. Сейчас в нашем собрании находится около 8 тысяч предметов

Неудивительно, что для ГМЗ «Гатчина» радостным событием становится возвращение каждого предмета, некогда бывшего в коллекции музея. Такими долгожданными экспонатами стали фарфоровые тарелка и компотьер (фруктовница) из сервиза лейб-гвардии Кирасирского ее императорского величества полка. Кирасирский сервиз был изготовлен в 1870-х годах на Императорском фарфоровом заводе по заказу императрицы Марии Александровны (супруги Александра II) специально для лейб-гвардии Кирасирского ее императорского величества полка. Сервиз насчитывал сотни предметов, постоянно пополнялся и хранился в офицерском собрании полка в Гатчине.

- Передача в музейный фонд сразу двух предметов сервиза – случай редчайший, - отметила Александра Фарафонова. - После революции сервиз был практически утрачен: скорее всего, он был разобран офицерами — на память. Какие-то отдельные предметы иногда всплывают на аукционах, уходя в частные коллекции. Переданная нам сегодня тарелка относится к основной части сервиза, то есть к первому заказу, сделанному во времена Александра II. Тарелка и компотьер займут свое место в постоянной экспозиции, посвященной лейб-гвардии Кирасирскому ее величества полку.

Еще один необычный дар — фарфоровая простоквашница «с позолотою и черным гербом» - часть сервиза, изготовленного специально для Гатчинского дворца и использовавшегося до самой революции (Императорский фарфоровый завод, 1889).

Даритель этих предметов Варвара Гузенюк считает очень важной историю возвращения во Дворец утраченных экспонатов.

- Мы узнали о том, что на одном из аукционов будет выставляться очень ценный и редкий компотьер Кирасирского полка, - рассказала она. - И мы приняли решение биться за него, чтобы этот предмет обязательно вернулся домой.

Александра Фарафонова представила еще один уникальный экспонат — фотографию цесаревича, молодого великого князя Александра Александровича (будущего императора Александра III). Этот фотопортрет в визитном формате был выполнен в 1866 году в петербургском ателье Сергея Левицкого, которое специально посещали члены императорской семьи. Особенная ценность переданной в дар ГМЗ «Гатчина» фотокарточки — в автографе великого князя на обороте.

По традиции, в день рождения императора Александра III, ГМЗ «Гатчина» объявил о планах на сезон.

Как напомнила Александра Фарафонова, в 2026 году музей-заповедник «Гатчина» празднует 260 лет со дня начала строительства Гатчинского дворца. Юбилею Дворца будут посвящены практически все мероприятия, проходящие в ГМЗ «Гатчина» на протяжении всего года. Фестивали, конференции, выставки — каждый сможет найти для себя что-то интересное. Но главным героем этого года будет, конечно же, сам Гатчинский дворец, стены которого помнят все, что было связано с российскими монархами, начиная от Павла I и заканчивая Николаем II.

В начале июня в ГМЗ «Гатчина» откроется выставка, посвященная реставрации и реставраторам Гатчинского дворца. Посетители смогут оценить глубочайший и интереснейший пласт работы, обычно скрытый от зрителя. Еще одна выставка откроется в декабре — она будет посвящена дарителям и дарам. ГМЗ «Гатчина» покажет богатства, переданные ему за последние годы. Также на выставке будет демонстрироваться фильм о возвращении в музей утраченных экспонатов, созданный режиссером Варварой Гузенюк.

Главный праздник в честь юбилея Гатчинского дворца назначен на 6 июня 2026 года. В этот день в Гатчине пройдет «Гатчинский международный Александр Брасс-парад» - фестиваль медных духовых инструментов.

Юлия Лысанюк