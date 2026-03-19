Ежегодный фестиваль вокального-хорового творчества учащихся и учителей Гатчинского округа — это настоящий праздник песни, который объединяет поколения. В течение двух дней, 19 и 20 марта, участники через песню рассказывают о школе, дружбе, радости, о любви к своему краю и Родине.

На открытии участников фестиваля «Лейся, песня!» приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, председатель комитета образования Ленинградской области Марина Шутова.

Фестиваль проходит в десяти номинациях: «Родной земли многоголосье»,«Никто не забыт, ничто не забыто!», «Он первым на планете подняться к звездам смог» (к 65 -летию полета в космос Ю. Гагарина), «Песни композитора В. Шаинского» (к 100-летию со дня рождения В. Шаинского), «Пусть всегда будет солнце!»; «Наша школьная страна», «Авторская песня» и «За лучшее исполнение» в трех категориях - хор, ансамбль и солист.

Несмотря на то, что фестиваль конкурсный, в нем нет проигравших. Каждый певческий коллектив стремится к своему индивидуальному самовыражению и получает награду в одной из представленных номинаций, руководители получают педагогический опыт, а зрители могут прикоснуться к миру вокально-хоровой музыки.

В 2026 году фестиваль посвящен Году единства народов России. Свое мастерство представляют 12 сводных хоров, которые насчитывают от 20 до 100 человек, восемь смешанных хоров, четыре хора 5–8 классов, шесть хоров 1-4 классов и два учительских хора. Особенно масштабным и зрелищным становится выступление хоров с участием родителей и творческих коллективов старшего возраста. Также по традиции в программе заявлены учительские, младшие и средние ученические ансамбли, солисты – учителя и учащиеся разных возрастов.

Первое отделение первого дня фестиваля открыл сводный хор «Весенняя капель» Войсковицкой школы №2, ансамбль «Огоньки» и солисты Даниил Реуцкий и Иван Грицкевич. Руководитель – Лариса Меньшикова.

Одним из самых массовых коллективов стал сводный хор “Звонкие голоса” Гатчинской школы № 4 и школы третьего возраста. руководитель - Татьяна Резникова.

Каждое отделение фестиваля по доброй традиции завершалось общим исполнением песни «Песня остается с человеком».

Организаторы фестиваля - комитет образования Гатчинского округа и Центр развития и сопровождения образования.