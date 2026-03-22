Кто останется без света 23 марта в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
23.03.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская, ул.Полевая.
23.03.2026 с 09:00 до 20:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, ул. Песчаная.
23.03.2026 с 10:00 до 17:30
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (частично),
д. Малое Замостье,
д. Сабры.
22.03.2026 с 00:01 до 05:00 на 1 час
Таицкое ТУ:
п. Тайцы (частично).
23.03.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово,
д. Скворицы.
23.03.2026 с 10:00 до 17:30
Дружногорское ТУ:
д Лампово,
пилорама,
вышка сотой связи.
