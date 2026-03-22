Кто останется без света 23 марта в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

23.03.2026 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская, ул.Полевая.

 

23.03.2026 с 09:00 до 20:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, ул. Песчаная.

 

23.03.2026 с 10:00 до 17:30

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (частично),

д. Малое Замостье,

д. Сабры.

 

22.03.2026 с 00:01 до 05:00 на 1 час

Таицкое ТУ:

п. Тайцы (частично).

 

23.03.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово,

д. Скворицы.

 

23.03.2026 с 10:00 до 17:30

Дружногорское ТУ:

д Лампово,

 пилорама,

 вышка сотой связи.

 