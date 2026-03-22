Гатчинский ДК: «Мы дарим людям настроение!»

Гатчинский городской Дом культуры – ведущее учреждение культуры, известное далеко за пределами гатчинской земли. В нем действуют десятки творческих студий, проводится огромное количество культурно-массовых мероприятий и концертов, выступают артисты, известные всей России. Поклонники искусства высоко оценивают фестивальную деятельность Гатчинского Дома культуры, шагнувшую уже на международный уровень.

В чем секрет такого успеха и популярности? В первую очередь – в творческом коллективе, в сочетании бережного сохранения традиций с передовыми технологиями, в любви и уважении к людям, приходящим в Дом культуры.

О том, как и чем живет Гатчинский городской Дом культуры, мы поговорили с заместителем директора по основной работе Юлией Васильевной Смолиной.

Городской Дом культуры – одно из старейших учреждений культуры Гатчины. Он был построен в 1938 году. Новый Дом культуры стал центром культурной и просветительской жизни для горожан.

С 2012 года Гатчинский городской Дом культуры возглавляет Сергей Александрович Фикс. В июле 2013 года ДК закрыли на капитальный ремонт, а в октябре 2014 года обновленное учреждение уже распахнуло свои двери для посетителей. За минувшие годы Дом культуры похорошел, значительно расширил свою культурно-массовую и фестивальную деятельность.

Коллектив Дома культуры под руководством Сергея Александровича Фикса неустанно развивает новые творческие направления. Теперь это целый культурный комплекс, куда пять лет назад вошел и киноконцертный зал «Победа». Усложнилась и общая структура Дома культуры. Чтобы оптимизировать ее, было принято решение создать несколько секторов, каждый из которых отвечает за определенное направление. Это художественно-массовый сектор, сектор по развитию культурно-досуговых услуг, сектор по развитию народного творчества, отдел кадров и делопроизводства, финансовый и административно-хозяйственный сектор. За сухими цифрами – «114 штатных единиц» – скрывается большой, дружный, слаженно работающий коллектив.

Дом, в котором уютно всем

Главной задачей работы Гатчинского Дома культуры была и остается организация досуга для всех слоев населения, развитие самодеятельного народного творчества, эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения. В настоящее время сложилась целая программа давно полюбившихся горожанам мероприятий. Среди них – народные гуляния, концерты, фестивали, акции, марафоны, творческие вечера, вечера отдыха, детские игровые программы, творческие встречи с коллективами, шоу-программы, интеллектуальные игры, вечера-посиделки, литературно-музыкальные и поэтические вечера, занятия в любительских клубах и объединениях и многое другое.

Гатчинский Дом культуры славится своим творческим потенциалом. В настоящее время на его площадках работает 28 коллективов художественной самодеятельности, 12 из них носят высокое звание «Народный» и «Образцовый». В Доме культуры действуют академический хор ветеранов войны и труда «Оптимист», фольклорный ансамбль «Коляды», студия сольного пения, ансамбль гусляров «Перезвон», школа-студия актерского мастерства «Контакт», творческое объединение «В русском стиле», хор русской песни (инвалиды по зрению), ансамбль бального танца «Партита», танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо», вокально-эстрадные студии «Маленькая страна» и «Фортиссимо», ансамбль народной песни «Морошка», хореографический коллектив «Серебряное озеро», клубы по интересам. Многие коллективы перешагнули 60-летний юбилей (хор русской песни «Гатчанка», народный цирк «Гротеск», народная ИЗОстудия и народный театр-студия «За углом»).

В творческих объединениях Дома культуры занимается более тысячи человек. Коллективы ежегодно подтверждают свое мастерство на конкурсах и фестивалях областного, регионального, всероссийского и международного уровней. Многие из них являются победителями Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». В 2018 году и сам Гатчинский городской Дом культуры стал победителем в номинации «Лучший городской Дом культуры года».

Жизнь в непрерывном потоке

В Гатчинском Доме культуры ежегодно проходит более тысячи мероприятий, приуроченных в том числе к календарным праздникам. И за всеми этими событиями стоит огромный труд культработников. Трудно представить, сколько времени и сил уходит на поиск материала, «мозговые штурмы», организацию мероприятия, бесконечные репетиции!

Специалисты, работающие в Гатчинском Доме культуры, имеют высокую квалификацию, профессиональную подготовку, обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них задач.

- Более тысячи мероприятий в год – это огромный поток событий, – говорит Юлия Смолина. – Чтобы нашим посетителям было действительно интересно, любое мероприятие у нас проводится по тщательно разработанному всеми секторами Дома культуры сценарию, в котором задействованы многие творческие коллективы. Ритм работы в потоке высок, он требует постоянной вовлеченности, неутомимости и креативности. К настоящему времени кадровый состав ДК изменился более чем на 40 %, и главную ставку мы сделали на молодежь. Молодые люди к нам приходят яркие, талантливые, грамотные: артисты, режиссеры, видеографы, художники-постановщики – то есть те, кто делает праздник и технически обеспечивает его. Молодые руководители пришли и в творческие объединения, вдохнув в них новую жизнь.

По словам Юлии Смолиной, главное, что все молодые специалисты сдружились, поддерживают друг друга во всех начинаниях и идеях.

- Мы, в свою очередь, придерживаемся такой позиции: по рукам не бьем, принимаем все инициативы, где-то аккуратно направляем и совет даем, – отмечает она. – И молодые люди очень хорошо чувствуют, что их здесь поддерживают и дают толчок для движения вперед. Многие продолжают учиться, идут в вузы или проходят курсы переподготовки. Молодежь учится у нас, а мы – у нее. Когда вместе объединяются молодость, энергия и опыт, возникает настоящий внутренний подъем. В таком коллективе очень интересно работать.

Много внимания в Гатчинском Доме культуры уделяется гастрольной деятельности творческих коллективов.

- Наши коллективы постоянно гастролируют, представляя нашу Гатчину на самых разных конкурсах и фестивалях России, – говорит Юлия Васильевна. – Мы считаем, что все они должны учиться, чувствовать вкус сцены, участия и победы.

Проектные события

Одним из важнейших направлений в работе Дома культуры в настоящее время является проектная деятельность. В сентябре 2024 года Гатчинский городской Дом культуры стал пилотным учреждением, на котором была запущена программа повышения производительности труда среди учреждений культуры России в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В рамках проекта была проведена работа по самым разным направлениям, что позволило увеличить охват аудитории с 7,8 до 23,8 тысяч человек. Прошла оптимизация планирования помещений для проведения мероприятий, были созданы гибкие пространства для занятий студий и клубных формирований. Постоянно совершенствуются условия для посетителей Дома культуры, начиная с подъезда, кофе-зоны и гардероба и заканчивая системой навигации по зданию.

Заметно повысилась посещаемость мероприятий по «Пушкинской карте». В результате пересмотра репертуарного плана и разработки нового дизайна афиш увеличилась посещаемость детских и взрослых спектаклей в театре-студии «За углом».

В декабре 2025 года коллектив Гатчинского Дома культуры был награжден Благодарственным письмом Министерства культуры РФ. Решения, разработанные на базе Гатчинского ДК, включены в «коробочное решение» по продвижению мероприятий для распространения в учреждениях культуры нашей страны.

Активно ведется и социальная проектная деятельность. По инициативе Сергея Фикса созданы концертные бригады, которые приезжают с выступлениями и подарками в военные госпитали, посещают Гатчинский Дом реабилитационного проживания, дома престарелых, реабилитационный центр для детей и подростков «Дарина». Молодые специалисты Дома культуры проходят курсы обучения для работы с детьми и подростками из гатчинского сообщества «Особые ребята». Дети с особенностями здоровья не только приходят сюда на концерты и спектакли, но и сами занимаются в театральной студии «Контакт», которой руководит Оксана Новикова.

Фестивальная жизнь

- Наша задача – соответствовать времени, в котором мы живем, постоянно учитывая передовые технологии, новые веяния, творческие тренды, – говорит Юлия Смолина. – Человек культуры должен развиваться всегда. Гатчина – столица Ленинградской области, а значит Гатчинский Дом культуры должен быть передовым учреждением.

В 2026 году уже в двенадцатый раз соберет в Гатчине поклонников танцевального искусства Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Гатчинские ассамблеи». Ежегодно в нем участвуют до 1500 исполнителей из пятидесяти российских и зарубежных коллективов. В этом году «Гатчинские ассамблеи» пройдут с 4 по 5 апреля.

Огромным успехом у гатчинцев и гостей города пользуется концерт-фестиваль под открытым небом «Гатчинские встречи», проходящий в рамках празднования Дня города на площадке Дома культуры. «Гатчинские встречи» – это совершенно новый формат с использованием спецэффектов и оригинальных декорационных конструкций. Уникальность этого фестиваля заключается еще и в том, что он дает возможность выступить на одной сцене молодежным творческим коллективам Гатчинского округа вместе со звездами российской эстрады. В рамках фестиваля на сцене уже выступали такие артисты, как Анна Семенович, Александр Серов, Андрей Державин, Елена Воробей, Татьяна Овсиенко, Марина Хлебникова, Александр Марцинкевич, Сергей Войтенко и многие другие. В этом году «Гатчинские встречи» пройдут уже в восьмой раз.

В 2024 году в Гатчинском городском Доме культуры состоялся I Всероссийский фестиваль народного творчества «Русская гармонь в Гатчине», собравший талантливых исполнителей и виртуозов русской гармони со всей России. Фестиваль является совместным проектом продюсерского центра «Русская гармонь» и Гатчинского Дома культуры. Директор фестиваля – баянист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель конкурса «Человек слова и дела – 2022», директор Гатчинского Дома культуры Сергей Фикс. Художественный руководитель – генеральный директор продюсерского центра «Русская гармонь», автор и ведущий телепередачи «Гармонисты России» на телеканале «Жар Птица», поэт-песенник Александр Ганичев. Третий по счету фестиваль пройдет в Гатчине 15–16 мая.

- У нас еще много задумок и планов, – отмечает Юлия Смолина. – Мы хотим дать жизнь еще трем фестивалям, один из которых будет вокальным. Будем развивать и наши социальные проекты. Нам важно, чтобы наши гости приходили к нам с радостью, уходили с открытым сердцем и согретой душой и всегда хотели вернуться.

Юлия Лысанюк