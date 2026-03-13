Гатчинские художники справили новоселье!

Долгожданное открытие «дома» для гатчинских художников прошло в радостной, многолюдной, полной позитивных эмоций атмосфере. Почетными гостями новоселья стали глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Гатчинское товарищество художников теперь будет дарить радость жителям и гостям города своими произведениями уже на «своей» территории. В двух небольших помещениях представлены все направления творческой деятельности наших художников — живопись, графика, изделия декоративно-прикладного искусства, авторские открытки, оригинальные сувениры ремесленников. Всем этим можно не только полюбоваться, но и приобрести понравившиеся предметы.

Также в «Лавке художника» можно будет просто отдохнуть, полистать книги и альбомы по искусству, послушать живую музыку, принять участие в творческих встречах.

Арт-пространство «Лавка художника» находится по адресу: Гатчина, ул. Чкалова, 79. Часы работы: с 11 до 18 часов (без выходных).