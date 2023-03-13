Новые открытия в Доме Щербова в Гатчине
А вы знали, что «шляпа» на доме Щербова в Гатчине на самом деле деревянная?
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Навершие над башней один из узнаваемым символов усадьбы. Именно благодаря ему появилось название «дом под шляпой».
Купол состоит из тëсаных деревянных брусков, посаженных на каркас и обитых медными листами. Медь, как мы знаем, имеет свойство окисляться, чем и вызван зеленоватый цвет купола.
Реставраторы сняли старое медное покрытие, заменили утраченные и повреждённые клёпки брусков. Отшлифовали деревянное основание, обработали его и приступили к укладке новых медных деталей.
Сейчас у нас есть уникальный, пусть и недолгий, момент, когда купол будет медного цвета. Через некоторое время он снова приобретет привычный нам всем тёмный цвет.
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