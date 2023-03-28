В деревне Мины получили медаль из Торонто

Народный музей «41-й стрелковый» создан в память о погибших бойцах 41-го стрелкового корпуса, попавших в окружение осенью 1941 года под Вырицей. Музей создан поисковыми отрядами и патриотом нашего края Светланой Николаевной Корешковой. Почему музеем заинтересовались в Торонто? Вот что об этом рассказала Светлана Корешкова:

- Работу наших поисковиков оценили за пределами России, что оказалось для нас полной неожиданностью. 25 марта наш музей «41-й стрелковый», который создавался на основе работы наших поисковых отрядов, был награжден Военно-историческим клубом «191 стрелковая дивизия» города Торонто в Канаде памятной медалью, учрежденной в честь 170-летия со дня рождения русского оружейного конструктора Сергея Ивановича Мосина - создателя легендарной трехлинейной винтовки.

В знак глубокого уважения к этому великому конструктору военно-исторический клуб разработал дизайн и выпустил медаль с целью поддержания его памяти в России и за рубежом. Это первая медаль в истории, посвященная Мосину.

На лицевой стороне медали изображен бюст Сергея Ивановича Мосина, годы его жизни 1849 -1902 и две скрещенные винтовки образца 1891 года. На реверсе - знак Сестрорецкого оружейного завода (начальником которого он являлся), с императорским орлом и буквами ПК, как на винтовках царского времени, выпускаемых Сестрорецким оружейным заводом. Год учреждения медали - 2019. Лента на колодке - как на ордене Святой Анны, которым был награжден Сергей Иванович Мосин в 1892 году за принятие винтовки на вооружение. С началом Великой Отечественной войны производство этой простой и технологичной винтовки было увеличено Ижевским заводом до 12 тысяч штук в сутки! В годы войны она внесла свой неоценимый вклад в Победу.

Медаль издана тиражом 300 штук, одна из них теперь будет храниться в музее «41-й стрелковый» в деревне Мины Гатчинского района. К слову, это весьма символично. Ведь первые испытания трехлинейной винтовки Сергей Иванович Мосин проводил в Гатчине.

Военно-исторический клуб «191 стрелковая дивизия», руководителем которого является Сергей Еремеев, уже много лет существует в городе Торонто в Канаде. Члены клуба ведут поиск ветеранов Великой Отечественной войны и их потомков. Занимаются бескорыстной деятельностью по возвращению боевых наград, обнаруженных в Канаде, семьям участников Великой Отечественной войны.

Елена Суралёва