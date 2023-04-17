В Коммунаре наряд Росгвардии оказал содействие спасателям при эвакуации жильцов дома, в котором произошел пожар

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в расположенном неподалеку жилом доме произошел пожар. На месте происшествия росгвардейцы установили, что по данному адресу уже прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к локализации пожара. Сотрудники вневедомственной охраны организовали оцепление, не допуская нахождения граждан в опасной зоне, а также оказали спасателям содействие в эвакуации жильцов дома.

По предварительной информации, местная жительница, обнаружив возгорание в квартире, выбежала из помещения вместе со своим ребенком, а затем обратилась за помощью к соседям и вызвала спасателей.

Как только пожарные ликвидировали очаг возгорания, наряд Росгвардии вернулся на маршрут патрулирования, в результате пожара пострадавших нет.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и Ленобласти