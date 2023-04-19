Ленинградскому кадетскому братству – особые привилегии

Инициаторами законопроекта выступили заместитель председателя областного ЗакСа Татьяна Тюрина и депутаты Олег Петров, Марина Левченко, Виктор Захаров. Председатель комиссии Марина Левченко предоставила слово для выступления вице-спикеру Татьяне Тюриной.

Она рассказала, что данный законопроект стал плодом коллективного труда: над ним работали региональный комитет по образованию, рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николая Емельянова, представители общественной палаты и депутаты Законодательного собрания.

– Понимание кадетского образования сегодня шире, чем просто процесса обучения и воспитания школьников, – отметила Татьяна Тюрина. – Кадетские классы предполагают не только хорошее общее образование, но и знания основ государственной службы, возможностей подготовки к службе в вооруженных силах, понимание того, что такое государственная и гражданская служба. Данный проект разработан для формирования системы кадетского образования в соответствии с едиными стандартами. Им устанавливаются понятия в сфере кадетского образования, цель, задачи и принципы кадетского образования в Ленинградской области, регулируются вопросы, связанные с организацией деятельности кадетских классов в школах, образовательных организациях кадетской направленности, а также вопросы, связанные с реализацией образовательных программ, случаи и порядок обеспечения питанием, форменной одеждой и обмундированием обучающихся.

Отметим, что в настоящее время в Ленинградской области действуют 98 кадетских классов, специализированных кадетских школ пока нет.

– Мы надеемся, что данный законопроект сподвигнет не только к образованию большего количества кадетских классов, но и к увеличению их финансирования, – выступила председатель комитета образования Вероника Реброва. – Ведь такое обучение требует больших затрат: у ребят более дорогостоящая форма, усиленное питание.

– Помимо всего прочего, кадетское образование воспитывает особое чувство ответственности, ребята приучены к дисциплине, а форма обязывает не идти на поводу у вредных привычек, – отметил Олег Петров. – Законопроект нужно принимать незамедлительно, ведь речь идет о воспитании здоровой нации.

По результатам обсуждения члены комиссии приняли решение рекомендовать Законодательному собранию Ленинградской области на ближайшем заседании принять законопроект сразу в трех чтениях.

Анна Куртова,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области