Ещё раз об Ушинском, или Есть ли место основоположнику русской школы в русской школе?

Память о К.Д. Ушинском в гимназии хранят очень бережно, вспоминая о нём не только в посвящённый ему Год педагога и наставника. Неудивительно, что в марте 2023 года именно эта школа стала базой для нескольких научно-педагогических конференций и семинаров, включая областной форум.

О том, кто такой Ушинский и какую роль сыграл в отечественной педагогике, ещё раз напомнили всем воспитанникам школы во время радиопередач, интерактивных лекций и мастер-классов. И, поверьте, ребятам было очень важно снова осознать, что именно в этих аудиториях, длинных коридорах и узких переходах зарождалась новаторская для своего времени мысль о новой школе и новом человеке, которого она должна воспитать.

Первый народный педагог

Константин Дмитриевич Ушинский (1823-1871) прожил недолгую жизнь — всего 47 лет. Он не успел завершить то, что хотел, но всё-таки успел сделать очень многое для русской школы. У него были ученики, которые продолжали заниматься его делом. Одному из них, Л. Модзалевскому, принадлежат следующие слова: «Ушинский – это наш народный педагог, так же как Пушкин – наш народный поэт, Ломоносов – первый народный ученый, Глинка – народный композитор, а Суворов – народный полководец».

- У К.Д. Ушинского очень интересная биография, в которой объединились русская и украинская культура, - рассказал Александр Сергеев. - Он родился в Туле в 1823 году (по другим данным, в 1824-м), в семье малороссийского помещика, участника Отечественной войны 1812 года. Затем семья переехала на Украину, в небольшой уездный городок Новгород-Северский Черниговской губернии. Там Ушинский провел детство и окончил гимназию. У него остались очень тёплые воспоминания об этом времени.

В 1840 году Ушинский поступил на юридический факультет Московского университета. После его окончания некоторое время работал в Демидовском лицее в Ярославле. Не сойдясь во взглядах с руководством лицея, ушёл оттуда. В Гатчине в Сиротском институте оказалась свободная вакансия, и Ушинский решил её занять. Сначала он был преподавателем русской словесности, а потом стал инспектором классов.

Гатчинское наследие Ушинского

Как говорит Александр Николаевич, именно в годы работы в Гатчине Ушинский окончательно определился в выборе своего будущего пути.

- Он нашёл здесь библиотеку (по его описанию, за пыльной дверью, которая долго не открывалась) с уникальной подборкой книг по педагогике, собранную его предшественником Егором Гугелем, - рассказывает директор гимназии. - Этот архив произвел на Константина Дмитриевича огромное впечатление. Ушинский эти книги внимательно изучил и понял, что ему стоит заниматься именно педагогикой, что душа его расположена к этой деятельности, и у него есть возможность принести пользу Отечеству именно на этом поприще.

Ушинский пробыл в Гатчине неполные пять лет - с 1854 по 1858 годы. Но первые же опубликованные им статьи показали, насколько глубокий человек пришёл в русскую педагогику. Он сразу ставил вопросы очень глубокие и ключевые. Так, в своей первой статье он обосновал, что обучение и воспитание должны опираться на крепкую научную основу. Её в России в то время не было.

В Гатчине Ушинский написал и опубликовал свои первые статьи. И первая из них так и называлась - «О пользе педагогической литературы». Во второй статье («Три элемента школы») он заложил структуру отечественной педагогики. Она разделялась на три части — теорию обучения (дидактика), теорию воспитания и школоведение (вопрос организации школьной жизни).

- Именно эта структура положена в основу отечественной педагогики, - говорит Александр Сергеев. - Она плодотворно развивалась на протяжении многих лет.

Современные исследователи выделяют два основных принципа педагогического учения Ушинского. Они очень просты, - напоминает А.Н. Сергеев. - Это принцип народности и антропологический принцип.

- Принцип народности Ушинский развивает в своей третьей статье, написанной в Гатчине («О народности в общественном воспитании»). Второму принципу Ушинский посвятил свой более поздний и основной труд «Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии». Это большая трехтомная работа, в которой он пытался всесторонне рассмотреть человека с педагогической точки зрения. Ушинский придерживался христианского взгляда на человека, то есть считал его трёхсоставным — состоящим из тела, души (что есть и у животных) и духа. К сожалению, третий том, посвящённый духовности человека, так и остался незавершённым...

Основы отечественной школы

Сиротский институт, как известно, относился к Дворцовому ведомству. Работая там, Ушинский обратил на себя внимание Марии Александровны, супруги императора Александра II.

- Она вообще была очень интересной женщиной, очень глубокой, - рассказывает Александр Сергеев. - И ей оказалось близко то, чем хотел заниматься молодой педагог. Мария Александровна оказала ему поддержку и попросила его перейти в другое учебное учреждение — в Смольный институт благородных девиц. Ушинский проработал там несколько лет. Он попытался провести там образовательные реформы. Они высоко были оценены воспитанницами, но не встретили понимания у чиновников. И Ушинский вынужден был уйти из Смольного института.

К тому времени у Константина Дмитриевича уже появились проблемы со здоровьем. По поручению Марии Александровны он уехал в заграничную командировку — лечиться и изучать школьное дело в Европе. Ушинский изучил немецкую, французскую, английскую воспитательные системы, после чего дал обоснование тому, что механически заимствовать какие-то воспитательные приёмы нельзя. Каждый народ должен в воспитании испытывать свои силы и использовать те традиции, которые уже существуют и созданы народом. И Ушинский попытался заложить основы отечественной школы.

- По просьбе Марии Александровны Ушинский написал очень интересный труд – «Письма о воспитании наследника престола». Возможно, именно эта работа оказала влияние на воспитание будущего императора Александра III, предполагает Александр Николаевич. - В ней также высказаны интересные мысли об индивидуальном подходе к ребенку, которые не потеряли актуальность до сих пор.

За границей Ушинский написал и опубликовал очень много трудов. Среди них, в частности, были два учебника для русской начальной школы. Хрестоматия «Детский мир» стала, можно сказать, первым русским учебником по окружающему миру: его и сейчас очень интересно читать. Ещё одна учебная книга называлась «Родное слово». Многие тексты в этих учебниках написал сам Ушинский, использовал он и тексты русских классиков. Он был прирождённым литератором, и обладал хорошим слогом. Труды и книги Ушинского до сих пор читаются легко и интересно. К тому же, они очень полезны и для современной школы, и для родителей.

В середине 1860-х годов Ушинский с семьёй вернулся в Россию. В 1867 году он начал печатать свой последний главный научный труд - «Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии». Здоровье его всё ухудшалось. В январе 1871 года Константин Дмитриевич умер в Одессе. Похоронен в Киеве, на берегу Днепра, на кладбище Выдубицкого монастыря, одного из старейших на Руси...

Возвращение имени

По словам Александра Сергеева, учебники, которые написал Ушинский, пользовались большой популярностью до революции. Основой образовательной политики того времени его взгляды не стали.

- После революции в первые годы образованием занимались сторонники Льва Троцкого — Луначарский, Надежда Крупская и супруга Троцкого, Наталья Седова. Опираясь в основном на западные современные концепции, они устроили такой погром образования, что об отечественной педагогике там и речи быть не могло - всё это объявили пережитком прошлого.

Около двадцати лет, начиная с 1917 года, об Ушинском вообще не вспоминали и его труды не переиздавали. Но вот наступили другие времена. Страна оказалась на пороге большой войны. Нужны были крепкая промышленность и армия, а та школа, которая сложилась в России после революции, оказалась абсолютно не готова к этому. Руководство страны приняло решение провести серьёзную образовательную реформу, и тогда вспомнили об Ушинском.

Интересно, что в годы Великой Отечественной войны окончательно оформилась та образовательная система, которую назвали потом лучшей в мире, и которой завидовал американский президент Кеннеди. Можно сказать, что это стало настоящим подвигом педагогов - работников тыла в годы войны.

- Школа необычайно укрепилась, - рассказывает Александр Сергеев. - Даже в самые трудные годы войны финансирование образования не сокращалось. А с 1943 года оно стало расти! Для поддержки духа в годы войны изменили формат книг в серии «Жизнь замечательных людей» - стали выпускать их маленькими тоненькими брошюрами под названием «Великие русские люди». Одна из этих книг была посвящена Ушинскому. Можно сказать, что с этого началось возвращение Ушинского в отечественную культуру.

Хорошо осознавал вклад Ушинского министр народного просвещения тех лет Владимир Потёмкин. Благодаря его организационным усилиям, в основу отечественной школы было положено учение Ушинского. И это принесло блестящие результаты! В 1949 году, к 125-летию со дня рождения Ушинского, начался выпуск научного издания его трудов в 11 томах, до сих пор остающегося самым полным. Это собрание готовила Академия педагогических наук, которая была создана в 1943 году.

Идеи Ушинского и современная школа

- Основные идеи педагогики по Ушинскому очень просты, - говорит Александр Николаевич. - Для того чтобы воспитывать ребёнка, нужно хорошо знать его: знать его человеческую природу и знать народ, к которому он относится. К сожалению, эти идеи не лежат в основе современной школы... У предыдущего министра образования Ольги Васильевой хватило смелости признать несколько очевидных вещей. Во-первых, именно она первой обратила внимание на то, что образование не является услугой, и школа не относится к сфере обслуживания - это нелепость! И, в конце концов, эту позицию пересмотрели.

И второе. Ольга Васильева сказала, что у нас в стране никто не занимается изучением ребёнка, и что собой представляет современный ребёнок, никто не знает! Просто нет структур, которые бы этим занимались. Серьёзная литература по воспитанию детей создавалась в советское время. Дети тогда были другие. Прошло тридцать лет. Современные дети требуют совершенно другого подхода в воспитании. Нужно хотя бы знать их систему ценностей. Но опять-таки, нет структур, которые этим бы занимались...

Вот и получается, что мы не можем применять на практике принципы Ушинского, потому что не знаем, что представляет собой современный ребёнок. Как не знаем и то, что собой представляет и в каком состоянии сейчас находится народ, к которому он принадлежит.

Ещё одна забытая методика

Как говорит Александр Сергеев, также затруднены у нас в использовании и другие выдающиеся отечественные методики. К ним можно отнести идею формирования ребёнка в коллективе (этим, например, занимался Макаренко).

- Когда у нас в последний раз в образовательных документах употреблялось слово «коллектив»? - задаёт вопрос Александр Николаевич. - А ведь это общепризнанная, лучшая в мире воспитательная методика, которая до сих про успешно применяется в некоторых странах. Долгие годы у нас вместо воспитания в коллективе и умения подчинять свои желания общим интересам усиленно насаждался индивидуализм. Называлось это «развитием лидерских качеств».

Сами по себе лидеры — это хорошо и правильно, они, конечно, нужны. Но речь идёт о формировании человека, для которого важно удовлетворить свои амбиции без ответственности перед другими членами коллектива. В итоге получаются лидеры, которые должны реализоваться там, где для этого созданы хорошие условия. Если у них нет возможности реализоваться в России — пожалуйста, можно это сделать в любой другой стране. И у нас огромное количество выпускников до последнего времени связывало свои надежды именно со своим развитием в других странах...

«Идеальной школы не бывает»

На вопрос о том, как директор гимназии представляет себе идеальную школу, ответ несколько неожиданный.

- Идеальной школы не бывает, - считает Александр Николаевич. - О ней можно было бы говорить разве что во времена развития утопий. Но если говорить о лучшей из реально существующих школ, то такой я считаю школу первого послевоенного десятилетия (1945-1955). В это мирное время образование развивалось очень динамично, причём с положительной динамикой. И именно этой школе мы обязаны и невиданным успехом отечественной науки, и освоением космоса, и отечественными нобелевскими премиями. Именно тогда наша школа вышла на лидирующие позиции в мире.

- У нас иногда можно услышать призывы к советской школе, к советскому образованию, - говорит Александр Сергеев. - Эти призывы неграмотны, потому что такое понятие, как «советская школа», некорректно. Образование в советский период развивалось очень бурно. И если мы посмотрим на нашу школу двадцатых или сороковых годов, на школу семидесятых или восьмидесятых годов, то увидим, что это совершенно разные школы, существенно отличающиеся друг от друга.

...Процесс создания лучшей образовательной системы проходил в 1930-1950-х годах. Во второй половине 1950-х уже появились первые признаки движения в обратном направлении. Со временем они усиливались, дальше пошла реформа шестидесятых годов, которая резко снизила интерес школьников к учению. Потом начались формализм и процентомания семидесятых годов. И уже в восьмидесятые годы это, конечно, была не лучшая образовательная система.

...К сожалению, серьёзного научного осмысления этого процесса ещё не сделано. Мне близка характеристика лучшего периода советской школы, данная С.Г. Кара-Мурзой в монографии «Советская цивилизация»: «В 1950-е годы советская школа «созрела» и выявила свои главные качества. Это было великолепное творение нашей культуры и всего народа… Возможно, неповторимое и, видимо, в нынешней России его не удержать. Это было явление во многом духовное и художественное, взлёт его связан с Победой и многими культами, которые нельзя поддерживать искусственно. Не получается. Конечно, если бы мы поняли, что такое наша школа, то многое можно было бы закрепить и воспроизвести».

Образ современного учителя: между двумя жерновами

- Мой педагогический стаж - 40 лет, - говорит Александр Сергеев. - Директором гимназии работаю 33-й год. Это достаточно солидный промежуток времени. И могу со всей ответственностью сказать, что никогда учитель не был так дискриминирован, как сегодня. И кто только над этим не поработал! В преддверии Года педагога и наставника я попробовал составить список книг об учителях, которые издавались в советское и постсоветское время. Чего только стоят одни названия! Вот, например, современные названия: «Училка» Н. Терентьевой, «Географ глобус пропил» А. Иванова, «Осторожно, злой препод!» А. Мадунц, «Учитель-психопат» Е. Свинаренко. Вспомним другие книги: «Педагогическая поэма» А. Макаренко, «Уроки французского» В. Распутина, «Первый учитель» Ч. Айтматова...

Как считает Александр Сергеев, процессы, которые происходят в школе, очень инерционные, и направление их изменить сложно.

- Понятно, что дискредитация учителя началась давно, - говорит он. - Но в девяностые годы всё-таки ещё существовала инерция советского времени и отношение к учителю было гораздо более уважительным. Родители ещё защищали учителя — именно они всегда были главными помощниками школы. Сейчас учитель оказался между семьёй и системой, испытывая давление с двух сторон, и поддержки ему ждать неоткуда... Да, сейчас отказались рассматривать образование как услугу. Но эта пропаганда шла 20 лет! И в этих условиях воспитано целое поколение родителей, которое сейчас очень активно «защищает свои права». Но от кого? Родители часто видят в учителе главного врага. Неудивительно, что такое же отношение сейчас формируется и у учителя по отношению к родителям.

Что делать?

Сложилась парадоксальная ситуация: борьба за ребёнка ведётся... между родителем и учителем. А ребёнок не особенно прислушивается ни к тому, ни к другому. Пока они выясняют отношения, ребёнок занимается своими делами, висит в интернете, делает то, что ему интересно.

- Трудно из этой ситуации выйти, - считает Александр Николаевич. - Я сам родитель, и прекрасно понимаю состояние родителей, которым кажется, что все вокруг против них и никто не помогает им в воспитании детей, в том числе и школа. Но мне также хорошо понятно и состояние учителя, когда он видит, что против него все, включая родителей.

Как вырваться из этого круга? Должно прийти осознание, что только вместе, только объединившись, мы можем защищать ребёнка. Может быть, какие-то действия учителя и не вызывают уважения — так тоже бывает. Но важно понимать, что решать все сложные вопросы нужно в первую очередь на месте, с учителями. Других педагогов у нас не будет — школа пополняется новыми кадрами медленно. Только объединившись, а не в противостоянии, и учителя, и родители смогут защитить нашу главную ценность — нашего ребенка.

Юлия Лысанюк