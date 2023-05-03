Когда откроются овощные лавки в Гатчине?

Как пояснила главный специалист отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского района Елена Ефремова, торговые точки вот-вот откроются – оформленные в новом дизайне:

- Торговля сезонной продукцией ведется с мая по октябрь. С этого года комитет строительства и градостроительного развития территорий Гатчинского района согласовывает внешний вид временных торговых точек. Старые металлические конструкции, которые использовались для сезонной торговли овощами и фруктами, город отнюдь не украшали. Теперь эти торговые места приобретут новый эстетичный вид. И, обращаясь к нам за муниципальной услугой по размещению нестационарного торгового объекта, предприниматель должен в состав заявки включить согласование внешнего облика своей точки. Видимо, коммерсанты – даже те, кто уже получил согласование – еще не успели подготовить оборудование. Но мы ждем, что они начнут открываться в ближайшее время. Заявки поданы.

Как пояснила Елена Александровна, когда торговля овощами и фруктами ведется в киосках и павильонах, где можно создать условия для круглогодичной работы, разрешение выдается сроком до пяти лет. Если этот срок вышел, а новое разрешение предприниматель не оформил, место надо освобождать. На лотки и палатки, предназначенные исключительно для летней торговли, предприниматели получают сезонное разрешение.

В общем, ждем открытия уличных павильонов по продаже фруктов-овощей в формате «эстетично, надежно и практично».

Екатерина Дзюба