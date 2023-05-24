Фрезерный переезд в Гатчине закроют для производства работ
В целях производства работ Санкт-Петербург-Витебской дистанцией пути будет осуществлено перекрытие участков автомобильных дорог в Гатчине.
1. Перекрытие участка автомобильной дороги по ул. Ополченцев-Балтийцев и Вырицкому ш. (ж/д переезд 3 км Фрезерный):
с 15-50 09.06.2023 до 6-00 10.06.2023,
с 15-50 17.06.2023 до 0-30 18.06.2023,
с 18-30 26.06.2023 до 6-00 27.06.2023.
Движение общественного транспорта (маршруты №№ 10, 151Т, 534, 534А, 538) в указанное время будет осуществляться следующим образом: Варшавский вокзал - ул. Чехова -ул. Солодухина – ул. Фрезерная – п. Торфяное – а/д «Торфяное - Парицы - Замостье - Сабры» - д. Коргузи – а/д «Ивановка - Замостье – Пижма» - по маршруту.
2. Перекрытие участка автомобильной дороги по ул. Фрезерной в районе ст. Фрезерной (ж/д переезд 5 км Фрезерный):
с 15-50 06.06.2023 до 5-00 07.06.2023,
с 18-00 20.06.2023 до 6-00 21.06.2023,
с 15-50 29.06.2023 до 2-30 30.06.2023.
Движение общественного транспорта (маршрут № 535) в указанное время будет осуществляться следующим образом: Варшавский вокзал - ул. Карла Маркса – ул. Радищева – ул. Чехова - Ленинградское ш. – Объездная дорога - а/д «Ивановка - Замостье – Пижма».