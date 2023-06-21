Фотоконкурс «Милый Приорат»
Парковое агентство Ленинградской области проводит фотоконкурс «Милый Приорат». Прием фотографий с семейных прогулок в Приоратском парке города Гатчины продлится 25 июня. Снимки победителей фотоконкурса "Милый Приорат" мы включим в выставку к Дню семьи, любви и верности.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Сколько раз бывали в парке» (в этой номинации принимаются фотографии, на которых изображены родители и дети, совместно занимающиеся спортом в парке, активными играми, творчеством, на вело или лыжной прогулке и пр.);
-- «О, старый парк, дремотный и тенистый» (в этой номинации принимаются семейные фотографии на живописном фоне Приоратского парка, постановочные и портретные фотографии);
- «Приходят родимые тени под сень приоратской земли!» (в этой номинации принимаются фотографии семей, снятые необычным способом, с интересным ракурсом, неординарным цветовым решением, сделанные в неочевидном месте в парке и т.д.).
- «Музей моей весны» (в этой номинации принимаются семейные архивные фотографии, сделанные в Приоратском парке в том числе в советский период)
Прием фотографий осуществляется в период с 14 по 25 июня 2023 года по электронной почте info@parkilenreg.ru. В заявке нужно указать ФИО участника, название номинации и контактный номер телефона. К заявке приложить согласие по приложенной форме.
Все условия конкурса здесь: https://vk.com/parkilenreg?w=wall-192659626_4572