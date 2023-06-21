Фотоконкурс «Милый Приорат»

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Сколько раз бывали в парке» (в этой номинации принимаются фотографии, на которых изображены родители и дети, совместно занимающиеся спортом в парке, активными играми, творчеством, на вело или лыжной прогулке и пр.);

-- «О, старый парк, дремотный и тенистый» (в этой номинации принимаются семейные фотографии на живописном фоне Приоратского парка, постановочные и портретные фотографии);

- «Приходят родимые тени под сень приоратской земли!» (в этой номинации принимаются фотографии семей, снятые необычным способом, с интересным ракурсом, неординарным цветовым решением, сделанные в неочевидном месте в парке и т.д.).

- «Музей моей весны» (в этой номинации принимаются семейные архивные фотографии, сделанные в Приоратском парке в том числе в советский период)

Прием фотографий осуществляется в период с 14 по 25 июня 2023 года по электронной почте info@parkilenreg.ru. В заявке нужно указать ФИО участника, название номинации и контактный номер телефона. К заявке приложить согласие по приложенной форме.

Все условия конкурса здесь: https://vk.com/parkilenreg?w=wall-192659626_4572