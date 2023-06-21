В Гатчинском районе чествовали школьников-медалистов

Церемония была камерной и очень душевной. Выпускников, учителей и родителей тепло поздравили глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов, председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых.

В этом учебном году в Гатчинском районе из 700 выпускников - 57 человек стали претендентами на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и награждение медалью «За особые успехи в учении». Это ребята из 14 муниципальных и 2-х частных школ. Причем, 19 выпускников (каждый третий из претендентов) по итогам промежуточных аттестаций за два года (10 и 11 класс) имеют только отличные отметки.

Почему претенденты? Потому что они станут «медалистами» только после официального объявления результатов государственной итоговой аттестации – баллов ЕГЭ по всем сдаваемым предметам. Именно тогда ребятам вручат в школе аттестат с отличием и медаль. И это приятное событие у них еще впереди.

Лидерами по числу потенциальных медалистов стали Гатчинская школа №2 (13 человек) и Гатчинский лицей №3 (шесть человек). По пять медалистов - в Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, Гатчинской школе № 1 и Гатчинской школе № 9. По четыре – в школе имени императора Александра III и Гатчинской школе № 7.

Торжественные минуты вместе с выпускниками разделили директора школ, которые присутствовали на церемонии, а также учителя и родители, которые принимали участие в мероприятии в дистанционном формате. Прямая трансляция была организована в социальной сети в группе комитета образования Гатчинского района.

Всем претендентам на получение аттестата с отличием и награждение медалью были вручены Благодарственные письма за подписью руководителей Гатчинского района.

Кроме того, в рамках программы по поддержке талантливых детей и молодежи, реализуемой в Гатчинском районе, от руководства Гатчинского района каждому был вручен сертификат на получение денежного поощрения в размере 10 тысяч рублей. Обналичить его ребята смогут в своей школе, но только после получения аттестата с отличием.

Татьяна Можаева