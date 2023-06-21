«Время возможностей» в Гатчине наступит 23 июня

В каждом районе в пятницу, 23 июня, будут работать площадки, на которых жители смогут пообщаться с работодателями, узнать о востребованных вакансиях, пройти мастер-классы по успешному составлению резюме и прохождению собеседований.

Также участники получат информацию об услугах службы занятости – а это не только помощь непосредственно в поиске работы, но и карьерное консультирование, профориентация и профобучение, содействие в открытии своего дела и многое другое.

«К участию приглашаются все желающие – не только клиенты службы занятости, но и те, кто ищет работу самостоятельно или только задумывается о карьерных переменах в жизни. На сегодня в области более 50 тысяч вакантных рабочих мест, которые ждут своего специалиста. В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие 13 тыс. жителей региона и более 300 работодателей, 1402 человека нашли новую работу. От второго этапа мы ожидаем еще более значимых результатов», – комментирует председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Адреса и время работы ярмарки трудоустройства опубликованы в социальных сетях и на сайтах комитета по труду и Центра занятости населения Ленинградской области (https://vk.com/ktzn_lo)