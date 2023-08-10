Чемпионат Европы – в Ленобласти

Вслед за мировым чемпионатом, прошедшим в прошлом году, Приозерск принял Чемпионат Европы по городошному спорту. На берега Ладоги вновь приехали профессиональные спортсмены из России, Беларуси, Германии и Казахстана.

В мероприятии в рамках отдельного зачёта приняли участие городошники-любители из Бенина, Индонезии, Доминиканской Республики, Гвинеи, Кубы, Сирии, Венесуэлы, Узбекистана, Туркмении, Гаити, Бангладеш, Афганистана, Ливана, Таджикистана, Китая, Вьетнама, Кот-д'Ивуара, Шри-Ланки, Судана и Монголии. Все эти страны хотели бы вступить в Международную федерацию городошного спорта и пока что только открывают для себя удивительный мир русских спортивных традиций.

Масштаб турнира во многом был обусловлен предстоящим юбилеем этого вида спорта. В августе 2023 года городки как спортивная дисциплина отмечают своё 100-летие! Хотя, конечно, похожие забавы были знакомы русскому народу с древности. Начиная от обрядов инициации мальчиков в славянских племенах, включавших в себя метание дубинок на дальность и меткость, до первого упоминания «городков» в 15-16 веках. В разное время в городки играли писатели Лев Толстой и Максим Горький, певец Фёдор Шаляпин и академик Иван Павлов, их высоко ценил император Пётр Первый и полководец Александр Суворов.

Однако только в 1923 году городки превратились из народной забавы в нечто более серьёзное – именно в СССР появилась первая в мире федерация городошного спорта. Тогда же легли на бумагу официальные правила игры, по которым и сегодня соревнуются городошники со всего мира.

Суть классического турнира сводится к вышибанию спортсменами комбинаций из «города». В игре применяется 5 «городков» – деревянных брусков в форме цилиндров, из которых по порядку составляется 15 фигур. Для удара используются метровые биты из дерева и металла, вес которых не ограничивается. Существуют также «еврогородки» и «финские городки» – они различаются набором допустимых комбинаций и весом биты.

По этим направлениям и соревновались в Приозерске лучшие городошники Европы. Вход на турнир был полностью свободным – и аудитория охотно интересовалась спортивными баталиями.

– Великолепные соревнования! Какой азарт, какая жажда победы! Все молодцы! Особенно хочется поблагодарить судей соревнований и спортсменов из зарубежья, которые остаются верны традициям городков, – отметил Александр Соклаков, глава администрации Приозерского района.

Особую роль городков как элемента народной дипломатии в своём обращении к участникам турнира отметил и министр спорта РФ Олег Матыцин.

– Гости из других стран смогли открыть для себя старинную русскую игру и новые перспективы для спортивного и культурного взаимодействия. Уверен, что Чемпионат Европы послужит дальнейшей популяризации городошного спорта, - пообещал министр.

По итогам упорной и зрелищной борьбы все девять комплектов наград завоевали спортсмены сборной команды России, которую представляли 25 атлетов, в том числе и 6 мастеров спорта из Петербурга и Ленобласти. Сразу четверо из них стали чемпионами Европы. Чем не пример для подражания среди молодёжи в том же Приозерске!

– Всё больше детей и взрослых начали интересоваться городошным спортом. Растёт количество молодых ребят, которые стремятся стать профессиональными спортсменами. На примере чемпионатов мира, Европы и России смогли увидеть своим глазами, чего можно достичь упорным трудом, – поделился тренер спортивной школы «Корела» Андрей Дмитриев.

Ну а гости Приозерска получили возможность узнать больше об истории и культуре Ленинградской земли. Для них провели экскурсию по древней русской крепости Корела: рассказали о борьбе России со Швецией за эту территорию, о пребывании в крепости императора Петра I и Александра I, о великих русских полководцах Александре Суворове и Михаиле Кутузове, которые здесь неоднократно бывали – оба, к слову, тоже высоко ценили игру в городки!

Илья Бунин

Фото: Федерация городошного спорта Санкт-Петербурга