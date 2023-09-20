Ребята познакомятся с процессами работы с данными, узнают, как под воздействием искусственного интеллекта меняются медицина, сельское хозяйство, производство, транспорт, строительство, какие новые специальности формируются на стыке традиционных профессий и знаний в области искусственного интеллекта.

Урок включает в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности: для школьников 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. Материалы урока уже доступны на сайте https://урокцифры.рф.

Открытый региональный Урок цифры «Искусственный интеллект в отраслях» пройдет 25 сентября в 11:00 в Гатчинском центре информационных технологий при участии представителей комитета цифрового развития Ленинградской области и Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Напомним, «Урок цифры» – ежегодная всероссийская акция, которая ежегодно проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры РФ и Минпросвещения РФ и ведущими ИТ-компаниями страны в поддержку национального проекта «Цифровая экономика».

В Ленинградской области проект реализуется при поддержке комитета цифрового развития и комитета общего и профессионального образования региона.