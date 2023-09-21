Торба няни Пушкина и буддийская ца-ца представлены в Гатчинском дворце
В Гатчинском дворце 21 сентября открылись сразу две выставки одного, а точнее, двух экспонатов.
Рубрики: Культура
В первой экспозиции, подготовленной совместно с Музейным агентством Ленинградской области, представлена сумка-торба няни Пушкина, Арины Родионовны. Эта уникальная старинная вещь, по сути, получила вторую жизнь: в 2023 году, по инициативе ГМЗ «Гатчина» сумку отреставрировали специалисты Российского Этнографического музея.
На второй выставке представлена небольшая ритуальная буддийская скульптура — так называемая ца-ца с изображением Махакалы — охранника и защитника учения Будды. Это необычное изображение буддийского божества носит название «Великое чёрное сострадание».
Что связывает Гатчинский дворец, сумочку няни Пушкина и буддийскую святыню? Все ответы – при встрече!
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