Торба няни Пушкина и буддийская ца-ца представлены в Гатчинском дворце

В первой экспозиции, подготовленной совместно с Музейным агентством Ленинградской области, представлена сумка-торба няни Пушкина, Арины Родионовны. Эта уникальная старинная вещь, по сути, получила вторую жизнь: в 2023 году, по инициативе ГМЗ «Гатчина» сумку отреставрировали специалисты Российского Этнографического музея.

На второй выставке представлена небольшая ритуальная буддийская скульптура — так называемая ца-ца с изображением Махакалы — охранника и защитника учения Будды. Это необычное изображение буддийского божества носит название «Великое чёрное сострадание».

Что связывает Гатчинский дворец, сумочку няни Пушкина и буддийскую святыню? Все ответы – при встрече!