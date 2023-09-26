Первая встреча в клубе «Поэзия»: на волне с шестидесятниками

Гатчинский культурно-досуговый центр «Поэзия» - это сообщество, в котором рады гостям самых разных возрастов. В планах клуба - творческие вечера и концертные программы. Здесь можно интересно проводить время за непринужденной беседой, чтением любимых стихотворений, делиться своим творчеством, знакомиться с редкими книгами и интересными людьми. Каждая такая встреча станет историческим путешествием и музыкально-поэтическим воспоминанием о выдающихся мастерах прошлого, знакомством с новыми именами и творчеством современных российских авторов.

Один из примеров таких тёплых, насыщенных смыслом и поэзией встреч представил в библиотеке им. А.С. Пушкина творческий дуэт лауреатов всероссийских и международных конкурсов Евгения Южина и Юлии Снежиной, при поддержке КДЦ «Поэзия». Вместе с артистами участники встречи окунулись в мир высокой поэзии и прекрасной музыки.

Юлия Снежина – певица и актриса, жемчужина петербургской классической эстрады, лауреат конкурсов «Романсиада», «Весна романса», обладательница Премии президента Российской Федерации «Надежда России», участница телепередачи «Романтика романса». В репертуаре певицы - песни на музыку композитора М. Таривердиева, русские романсы, советские песни, лучшее из мирового музыкального наследия и творчества современных авторов.

На презентации клуба «Поэзия» в исполнении Юлии Снежиной прозвучали стихи знаменитых поэтов-шестидесятников, оставивших яркий след в отечественной культуре — Р. Рождественского, А. Дементьева, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, М. Петровых, А. Вознесенского.

- Шестидесятые годы — это период ренессанса русской литературы, - считает Юлия. - Поэзия шестидесятников была посвящена обыкновенному человеку с его огромным, богатым внутренним миром и духовными поисками. Именно поэтому я так люблю эти стихи и часто читаю их со сцены. Они понятны людям, они тёплые и добрые, простые, но такие глубокие, дарящие нам позитив, энергию и желание жить дальше, радоваться и дарить радость нашим близким.

Петербургский певец Евгений Южин считается одним из лучших теноров современной России. В его репертуаре — русский романс, советская эстрада, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, оперное искусство (арии, дуэты и сцены из опер), джаз. Исполняет он и авторские произведения: некоторые из них написаны самим музыкантом, некоторые — народным артистом России и Украины Александром Морозовым, композиторами Андреем Медведевым, Игорем Корнелюком и другими.

Евгений Южин порадовал гостей библиотеки великолепным, «золотым» исполнением романсов на стихи М. Лермонтова и Вяземского. Прочитал он и стихи своего любимого поэта Н. Гумилёва.

Для слушателей, собравшихся в этот день в библиотеке им. А.С. Пушкина, эта встреча стала не только настоящим литературным и музыкальным подарком. Она была наполнена светлой радостью от общения с замечательными артистами, которые ценят хорошую поэзию и ярко, вдохновенно ее читают.

Культурно-досуговый центр «Поэзия» и его руководитель Станислав Куцаренко приглашают всех желающих поближе познакомиться с его деятельностью. Подробности можно узнать на странице центра ВКонтакте «Культурно-досуговый центр Гатчина» (https://vk.com/poetrycenter) или по тел.: +7 (921) 440-36-64.

Юлия Лысанюк