Монеты не должны лежать без дела!

Сейчас в нашей стране в обороте находится почти 71,8 млрд монет. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это 1,5 килограмма, или около 850 рублей. Но большая часть металлических денег с развитием безналичных платежей не возвращается в оборот. Монеты оседают в копилках, хотя организации розничной торговли в них очень нуждаются. Центробанк призвал граждан вернуть мелочь в свой бюджет. И я, собрав монетки по 1 и 2 рубля и по 10 и 50 копеек, решила откликнуться на призыв.

«Монетная неделя»: бесплатно, близко, удобно.

Где можно бесплатно обменять мелочь? В акции «Монетная неделя», как сообщалось на официальном сайте ЦБ России, участвуют банки в разных городах по всей стране. По Гатчине указаны три адреса банков: пр. 25 Октября, 38 (ВТБ); ул. Авиатриссы Зверевой, 7/12 и ул. Красная, 10 (оба - Сбербанк).

В рамках акции ограничений по количеству монет нет. Можно принести любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные начиная с 1997 года. В том числе окисленную, потемневшую, погнутую, просверленную или поцарапанную монету. У меня набрался небольшой, но тяжелый мешочек.

Нужны ли документы? Да, нужно взять с собой паспорт. Для обмена понадобится заполнить заявление в банке. Лучше заранее рассортировать монеты по номиналу - так вы потратите меньше времени на обмен. В некоторых банках это вам нужно будет сделать обязательно.

Можно зачислить мелочь на счет – но для этого нужно быть клиентом данного банка. Если вы хотите обменять мелочь на другие наличные деньги, клиентом банка быть не обязательно.

Суть акции понятна. Но очень важно обратить внимание на детали! Прежде чем отправиться менять мелочь, советуем уточнить условия обмена в конкретном банке-участнике акции «Монетная неделя». Я звонить не стала, и в первом же банке «промахнулась».

Испытано на себе

С паспортом и мешочком монет я отправилась в ближайший банк – на ул.Красную, 10. Было многолюдно. Я немного растерялась. Как только девушка-оператор освободилась, сообщила цель своего визита, назвав «кодовые слова» - Центробанк, акция и «Монетная неделя», и поинтересовалась алгоритмом действий: нужно ли брать талончик, к кому обращаться, чтобы обменять мелочь на купюры. Девушка об акции не слышала, ушла посоветоваться с руководством и вернулась с согласованным вежливым ответом: «О «Монетной неделе» распоряжения пока не поступало. Поменять мелочь в банке можно в любой день и без этой акции, но с комиссией». «А может вы перепутали даты проведения акции?» - эта фраза меня смутила. Я еще раз зашла на сайт ЦБ России и уточнила: «С 25 сентября по 8 октября. А сегодня – 28 сентября».

Нет, так нет. Поблагодарив за информацию, я отправилась пешком в другой банк. Стояла отличная солнечная погода. Но добираться в микрорайон в Аэродром было далеко. Пошла в банк на проспекте 25 Октября, 38. Клиентов в зале было немного. Мне были рады. Желание участвовать в акции «Монетная неделя» никого не удивило. Вместе со мной прошли к терминалу за талончиком. Потом сопроводили к оператору. Я подала паспорт и показала мешочек монет. Сотрудники похвалили, что я рассортировала монеты по номиналам. Но еще больше были бы рады, если бы я знала сколько у меня монет. Но я даже примерно не могла оценить размер своего «богатства». Какие-то оргвопросы были решены за пару минут, после чего меня пригласили в кассу.

Никогда не видела, как кассир принимает такое количество разных монет. Честно признаюсь, наблюдать за процессом взвешивания мелочи на специальных весах, было интересно и любопытно. Машина все быстро посчитала. Я расписалась в документе и получила приходный кассовый ордер.

Так я избавилась от монет, лежавших мертвым грузом несколько лет. Деньги поступили мне на счет. Все заняло не больше 10 минут.

С другой стороны, участие в акции «Монетная неделя» поможет вернуть мелочь, скопившуюся дома, в оборот и сократить затраты на ее чеканку. А это тоже дело хорошее!

Список и адреса банков-участников акции можно посмотреть на сайте - монетнаянеделя.рф.

Татьяна Можаева