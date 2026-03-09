Усадьба «Белогорка» и её владельцы. Часть 3

Последние владельцы поместья

В 1898 году усадьбу «Белогорка» приобрел представитель знаменитой купеческой династии и торговой фирмы Елисеевых – Александр Григорьевич Елисеев, который приходился правнуком основателю торгового дела Петру Елисееву, ярославскому крестьянину, в 1813 году открывшему в Санкт-Петербурге первую фруктовую лавку.

В свое время имя Елисеевых гремело по всей России. Не случайно в 1874 году торговому дому «Братья Елисеевы» было присвоено звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Достаточно вспомнить знаменитый Елисеевский магазин на Невском проспекте в Петербурге. Подобные торговые заведения имелись в Москве и Киеве. Кроме всего прочего Елисеевы были известными благотворителями, не жалели своих средств на развитие социальной сферы.

Тайный советник Александр Григорьевич Елисеев (1839–1918 гг.) состоял одним из совладельцев торговой фирмы, но в 1906 году отошел от фамильных дел, полностью посвятив себя биржевому и банковскому делу. Он пользовался несомненным авторитетом в среде купеческого сословия, занимал руководящие и выборные посты, вел активную благотворительную деятельность. В 1886 году за особые заслуги был удостоен звания «Почетный гражданин города Ораниенбаума».

От первого брака А.Г. Елисеев имел дочь Елизавету Александровну, 1870 года рождения. Ребенку не было еще и года, когда от чахотки умерла ее мать, Прасковья Сергеевна, урожденная Смурова. Через несколько лет в доме появилась мачеха.

Елизавета Елисеева получила хорошее домашнее образование. В 24 года отец выдал ее замуж за гвардии штабс-капитана Семеновского полка Николая Владимировича Новинского, отец которого, Владимир Александрович Новинский, был купцом 1-й гильдии, коммерции советником, потомственным почетным гражданином; успешно торговал мехами в столице. Он дал сыну коммерческое образование, но молодой человек решил стать военным. Супружеская чета проживала в доме Елисеевых на Французской набережной.

По сложившемуся среди историков и краеведов мнению, А.Г. Елисеев купил усадьбу под Сиверской для своей дочери Елизаветы Александровны Новинской. Можно предположить, что Белогорка стала своеобразным подарком супругам, сделанным вскоре после свадьбы. Здесь они проводили летние месяцы, приезжали в загородную усадьбу на Рождество и Пасху.

Сам Александр Григорьевич Елисеев периодически бывал в «Белягорском имении» и даже состоял почетным членом Сиверского добровольного пожарного общества (1899 г.), он внес определенную сумму денег на развитие пожарного дела в этой местности.

Однако, супружеский союз Новинских был недолгим: начался семейный разлад, и они развелись. 25 ноября 1903 года решением Епархиального начальства брак был расторгнут, а 23 декабря того же года В. А. Новинский скончался и был похоронен на Смоленском кладбище. Детей от этого брака у них не было. В списках землевладельцев Царскосельского уезда за 1904 год значится вдова штабс-капитана Елизавета Александровна Новинская, владевшая имением «Белягорка» (3 299 десятин земли).

В 1904 году 24-летняя вдова вторично вышла замуж за столичного доктора медицины, хирурга, выходца из донских казаков, сына хорунжего, выпускника Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии Ивана Яковлевича Фомина – семейного доктора Елисеевых. Многие годы он был главным врачом Биржевой барачной больницы, редактировал журнал «Русская медицина», состоял почетным членом Совета Еленинской бесплатной больницы в Санкт-Петербурге и существовавшей при ней рукодельно-хозяйственной школы, опекаемой семейством Елисеевых. На момент женитьбы И.Я. Фомин уже находился в браке и только благодаря поддержке А.Г. Елисеева сумел добиться развода.

Второй брак был по-насто-ящему удачным. Существует версия, что Елизавета Новинская с юности страдала легочными заболеваниями (чахоткой), поэтому врачи советовали ей сменить сырой столичный климат, в результате чего появилась усадьба «Белягорка»: благоприятный микроклимат Сиверской дачной местности славился своими оздоровительными, курортными особенностями. Благодаря второму супругу, врачебным процедурам и жизни за городом, она действительно смогла поправиться, а главное – иметь детей: в 1905 году у Фоминых появился на свет сын Платон, в 1907 году – дочка Алла. Известно, что в 1913 году И.Я. Фомин состоял в чине действительного статского советника.

УсадьбА «Белягорка» в конце ХIХ—начале ХХ века

После приобретения поместья ее владельцы с особым усердием приступили к его модернизации, созданию здесь уютного и идеального места загородного отдыха.

Облик старинной усадьбы был серьезно изменен. Среди первых преобразований – устройство в имении телефонной связи, которая в 1899 году соединила усадьбу «Белягорка» с Сиверской почтово-телеграфной конторой, где находилась телефонная станция.

Через год начался ремонт местных дорог, вдоль которых были высажены березовые аллеи. На средства Уездного земства перестраивается «Белягорский мост» через реку Оредеж. Вдоль береговой линии по направлению к соседнему имению «Елизаветино» (ныне – район улицы Толмачева в поселке Сиверский) начинается строительство нескольких роскошных меблированных дач, которые предназначались для решения финансовой составляющей содержания усадьбы. Благоустраивается шоссе, соединяющее имение со станцией Сиверской.

В усадьбе отлично была налажена сельскохозяйственная деятельность. Имелись скотный двор с отдельным зданием молочни (сохранилось до настоящего времени), птичник, конюшня, оранжереи… С 1907 года в имении проводились ежегодные сельскохозяйственные выставки птицеводческой направленности. Новинские приглашают в усадьбу нового управляющего – Антипа Харитоновича Ефремова, отставного унтер-офицера Семеновского полка, который активно включился в повседневную работу. Главным садовником в имении служил Густав Густавович Арнольд, ранее работавший в Гатчинском императорском парке. Экономкой имения была Анна Львовна Абрек. В 1906 году было построено каменное здание Белогорской мельницы с плотиной, на реке Оредеж. В имении существовал небольшой кирпичный завод.

Характеристика усадьбы и окружающей ее местности представлена в первом путеводителе по Верхнеоредежскому краю «Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге», написанном местными дачниками доктором А.А. Лучинским и инженером Н.В. Никитиным в 1910 году:

«На расстоянии 6 верст от станции железной дороги вниз по течению реки Оредеж на левом берегу расположена деревня Ново-Сиверская, а на правом – имение Е.А. Фоминой Бела-Горка. Дорога от вокзала сначала идет мимо усадьбы барона Фредерикса, а затем переехав плотину и мост при въезде на Сиверскую гору, вправо лесом по Белогорскому шоссе…

Около мызы госпожи Фоминой, на левом берегу реки в парке раскинут целый ряд дач, принадлежащих владелице имения. Эти дачи, частью особняки, а частью разделены на две квартиры, отличаются своим комфортабельным устройством и большими размерами. Цена от 300 до 600 рублей. В имении находится хорошая каменная церковь, построенная средствами владелицы, чудной архитектуры, на высоком месте. Возле усадьбы торговые заведения и образцовая молочная ферма. На противоположном берегу реки, вправо от усадьбы Фоминой, находится деревня Ново-Сиверская, отличающаяся чудной гористой местностью. Берега высокие, река льется бурно и шумно, встречая на пути большие камни. Деревня Ново-Сиверская раскинулась в линию по реке. Через реку перекинуты мостики в чудный сосновый бор. В деревне различаются два конца: первый от Бела-Горки – русский и второй – чухонский».

Интересно отметить, что на дачах в имении «Белогорка» в разное время жили многие известные деятели культуры и искусства. Среди них художник Илья Репин, дирижер Евгений Мравинский, певец Илья Печковский и другие.

Храм на берегу Оредежа

В 1903 году Е.А. Новинская обратилась в Санкт-Петербургскую епархию за разрешением построить за счет собственных средств домовую церковь в своем имении, и такое разрешение было получено. Составлением проектно-сметной документации занимался петербургский инженер Сергей Федорович Овсянников. В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга хранится «Дело о рассмотрении проекта каменной церкви в имении Белогорка». Находящиеся здесь чертежи датируются 20 января–18 июня 1904 года. Интересно будет отметить, что проект значительно отличается от оригинала, построенного в 1904–1906 годах храма (иной вид имела колокольня, нет крытого крыльца при входе в церковь).

Среди белогорских старожилов бытовало предание, что эти отличия связаны с участием в проектировании храма на его заключительном этапе знаменитого художника Аполлинария Михайловича Васнецова, рисунки которого использованы при возведении церкви.

Об этом же сообщал в заметке «А.М. Васнецов и Гатчина», опубликованной в мае 1948 года в газете «Гатчинская правда», местный краевед Ангелис Николаевич Лбовский: «По эскизам художника создана бывшая церковка, ныне клуб в Белогорке. В девяностых годах Васнецов жил в нашем районе в деревне Ново-Сиверская».

Церковь строилась на личные средства семьи Фоминых, с участием других благотворителей, в том числе А.Г. Елисеева. Возведенный на обрывистом берегу реки Оредежа храм не имел определенного исторического прототипа, автор создал некую свободную импровизацию в духе узнаваемых древнерусских мотивов.

Его освящение состоялось летом 1905 года в честь святителя Николая Чудотворца. Тогда же на личные средства

Е.А. Фоминой был открыт штат причта, состоявший из священника и диакона. Определением Санкт-Петербургской епархии настоятелем сюда был назначен священник Иоанн Сажин, диаконом – Николай Молчанов. С 1909 года церковь получила статус приходского храма. Здесь имелся прекрасный хор, состоявший в основном из жителей деревни Ново-Сиверская. При храме, украшенном двенадцатью большими и малыми колоколами, существовало созданное Е.А. Фоминой приходское попечительство. В 1906 году рядом с церковью на берегу реки был построен деревянный двухэтажный дом для церковного причта.

Добрые дела белогорской барыни

Владелица усадьбы активно занималась благотворительной деятельностью, а ее имя часто фигурирует в местной хронике. Так, летом 1900 года Елизавета Александровна устроила в имении большое народное гуляние, которое дало 505 рублей сборных средств, переданных в фонд созданного годом ранее Сиверского добровольного пожарного общества, в котором она состояла почетным членом.

В следующем году блестящий успех имел летний праздник с участием местных дачников и артистов Императорских театров, отдыхавших летом на дачах в Сиверской. Праздник собрал дохода 1080 рублей, который также пошел на развитие пожарного дела. Позднее она создала собственное отделение пожарного общества, с небольшим отрядом дружинников, разместившимся в имении.

В 1900 году помещица стала почетным членом созданного «Сиверского общества благоустройства», в состав которого территориально вошла усадьба «Белягорка». Она стояла у истоков создания в 1901 году «Общества распространения образования в деревне Ново-Сиверской», вместе с бароном, владельцем усадьбы «Сиверская» В.Б. Фредериксом, была «пожизненным» членом этого Общества; проводила в пользу его благотворительные мероприятия. В 1903 году в кассу Общества от Е.А. Новинской поступил «единовременный членский взнос» – 25 рублей.

Одним из достижений Общества стало открытие 20 июля 1902 года бесплатной библиотеки-читальни в деревне Ново-Сиверская. Владелица оказала неоценимую материальную поддержку в приобретении книг.

Е.А. Фомина построила в имении частное образцовое двухэтажное здание двухклассной церковно-приходской школы, торжественное освящение которого состоялось в августе 1906 года. Распоряжением Епархиального начальства законоучителем в том же году к ней был определен белогорский священник Иоанн Сажин. При школе существовали ремесленные классы. В 1914 году учебное заведение называлось частным народным училищем имени Елизаветы Александровны Фоминой.

Белогорский замок – шедевр эпохи модерна

В 1910 году на месте старого деревянного господского дома, на краю верхней береговой террасы началось возведение большого нового дома. Великолепный особняк, имеющий сложную в плане форму, строился в стиле северного модерна, предположительно по проекту гражданского инженера Владимира Петровича Тавлинова, автора ряда «елисеевских» построек в Санкт-Петербурге. Однако, некоторые исследователи считают, что автором проекта мог быть столичный зодчий Гавриил Васильевич Барановский, в 1902–1903 годах построивший здание «Дома товарищества «Братья Елисеевы» – Елисеевского магазина на Невском проспекте, занимавшийся проектированием других домов и торговых заведений Елисеевых. Проект усадебного дома в имении «Белягорка» в архивах найти не удалось. Есть версия, что Тавлинов лишь осуществлял постройку дома, а проект всё же был выполнен архитектором Барановским…

При строительстве использовались кирпич и черепица местного производства, гранитные глыбы доставлены из Выборских каменоломен, камни-валуны собирались по белогорской округе…

После долгих исследований мне удалось установить, что основные работы закончились к 1912 году. Это время в дальнейшем было принято за официальный год постройки этого уникального здания. Загородный дом, не имеющий аналогов по своей архитектуре в окрестностях Северной столицы, среди местного населения и дачников впоследствии получил название «Елисеевский замок». Это интересный образец загородного усадебного строительства России начала ХХ века.

«Если смотреть на усадьбу со стороны реки, то сразу обращает на себя внимание необычность, причудливость здания, стоящего на высоком берегу Оредежа, – такое описание дает Белогорскому дому замечательный историк, искусствовед и писатель Юрий Минаевич Пирютко, детские и юношеские годы которого прошли в Сиверской. – Оно чем-то напоминает древнерусский терем с шатровыми крышами, башнями и переходами. Ни один его фасад не похож на другой. На главном фасаде, обращенном в сторону двора, доминирует высокая круглая башня. Другая башня, шестиугольная, с шатровым верхом, примыкает к крыльцу-балкону с гранитными перилами. Со стороны реки, на фасаде, устроена открытая терраса. Стены дома облицованы желтым кирпичом со вставками из камня. В рисунке окон, которые завершаются килеобразными наличниками, чувствуется влияние древнерусской архитектуры, отдельные элементы которой использовал модерн».

Господский дом, ставший главной доминантой всего усадебного комплекса, сохранивший первоначальную форму плана, габариты капитальных кирпичных стен, форму многоскатной крыши, архитектурное решение лицевых фасадов в стиле модерн, дошел с некоторыми изменениями до настоящего времени. Он прекрасно гармонирует с окружающим его пространством.

При подъезде к замку со стороны основной дороги находятся каменные ворота, сложенные из гранитных блоков, и частично сохранившаяся ограда, созданные одновременно со строительством барского дома. Со стороны реки устроена каменная терраса с подпорной стеной и спускающейся к реке лестницей. Вдоль реки сохранились фрагменты усадебного парка.

Белогорка – это удивительное историческое место, ее последующая история заслуживает написания уже целой книги…

Андрей Бурлаков