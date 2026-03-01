Кто останется без света 2 марта в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
02.03.2006 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
