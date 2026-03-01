Поиск на сайте
Кто останется без света 2 марта в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

02.03.2006 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

         