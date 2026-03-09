Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 10 марта в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 10 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

10.03.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы,

д. Алапурская,

д. Мута-Кюля,

д. Ахмузи,

д. Петрово.

 

10.03.2026 с 10:00 до 17:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой(частично).

 

10.03.2026 с 10:00 до 17:30

Сиверское ТУ:

д. Белогорка.

 

10.03.2026 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское(частично).

 

10.03.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет,

д. Малое Замостье,

д. Сабры.

         

 