Кто останется без света 10 марта в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 10 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
10.03.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы,
д. Алапурская,
д. Мута-Кюля,
д. Ахмузи,
д. Петрово.
10.03.2026 с 10:00 до 17:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой(частично).
10.03.2026 с 10:00 до 17:30
Сиверское ТУ:
д. Белогорка.
10.03.2026 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское(частично).
10.03.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет,
д. Малое Замостье,
д. Сабры.
