Первый космонавт Юрий Гагарин о себе и воспоминания современников о нём

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией «Открытый космос», включающей в себя фрагменты кинохроники, периодику, исследования, книги, открытки, отражающие разные этапы развития космонавтики. Юрию Гагарину в коллекции посвящён отдельный раздел.

«Я, Гагарин Юрий Алексеевич, родился 9 марта 1934 года в семье колхозника в селе Клушино Гжатского района Смоленской области. В 1941 г. поступил учиться в Клушинскую НСШ. Но учёба была прервана нашествием немецких фашистов», – так начинается автобиография курсанта I Чкаловского военного авиационного училища имени К. Е. Ворошилова Гагарина Юрия Алексеевича. Документ, написанный рукой будущего первого космонавта, включён в его личное дело, которое было передано на оцифровку Президентской библиотеке Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в рамках соглашения о сотрудничестве. В личное дело входят также анкета, сведения о семейном положении, характеристики с места учёбы, подробная таблица о прохождении действительной военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов от слушателя до лётчика-инженера-космонавта и другие документы. Ознакомиться с личным делом космонавта № 1 можно в электронных читальных залах Президентской библиотеки.

Юрий Гагарин также рассказывает о себе, мечте летать и своём профессиональном пути в книгах, написанных им самим. Издания «Дорога в космос» (1969), «Вижу землю!» (1968) и другие также доступны для читателей в электронных читальных залах Президентской библиотеки.

«Гагарин очень хорошо смеётся. В этом смехе столько от мальчишки, задиристого, искреннего... Он умеет радоваться жизни. Сейчас часто спрашивают: какой он? Прежде всего – очень большой жизнелюб! Сколько лабораторий и цехов он прошёл во время тренировок, и в каждую дверь он входил с доброй, хорошей шуткой. И люди настраивались на его „волну“. Он приносил им хорошее настроение, от которого лучше работалось. Как мальчишка, радовался он каждому удачному мячу в баскетболе, радовался даже просто хорошей погоде, метко сказанному слову, хорошему человеку», – писала специальный корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Апенченко в апреле 1961 года, с её репортажем «Капитаны Космоса» можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки. – Когда одного из психологов спросили, почему именно Гагарина надо послать первым, тот ответил: – Он любит жизнь».

В своём репортаже Ольга Апенченко отмечает, что на вопрос друга «Бояться будешь?» Гагарин просто и искренне ответил: «Я же живой человек». Журналистка продолжает: «Никто не знает, о чём он думал, когда до старта остались считанные часы. Но на людях Юрий оставался абсолютно спокойным. Он даже пел песни. Вот включили магнитофон, и Юрий подпевает: „Я люблю...“ Любопытна история этой магнитофонной записи. „Что мы с собой возьмём на полигон из музыки?“ – заспорили как-то космонавты. „Частушки! “ шутит один. „Хор Пятницкого“, – предлагает другой. „Арию Канио из оперы “Паяцы”“. Юрий долго молчал, а потом предложил: „Песню “Я люблю тебя, жизнь!”“ Друзья продолжали называть любимые произведения: Арию Руслана „О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями...“ А он твердил своё: „Я люблю тебя, жизнь!“»

Юрий Гагарин очень любил свою семью. В том же репортаже на страницах «Комсомольской правды» читаем: «Перед вылетом на запуск он пеленал ребенка. Жена Валя ушла в магазин и оставила на него двух дочек – двухлетнюю Леночку и месячную Галинку. Он собирал вещи, но, едва услышав детский плач, бежал к кроватке. „Ну как же ты так, опять, да?“ Он пеленал её в который раз и разговаривал с маленькой дочерью: „Непорядок, непорядок. Отцу надо лететь в космос, а дочь безобразничает...“ Он брал Галю на ладонь и заботливо согревал. И вдруг засмеялся. – Тук, тук, тук! – он почувствовал, как бьется сердце его ребенка».

Супруга первого космонавта Валентина Гагарина выступила автором статьи «Дорогой мой человек», опубликованной в журнале «Советский воин» в 1975 году и представленной на портале Президентской библиотеки. Она писала: «Однажды меня спросили: кого Юра не любил? Вопрос поставил в тупик. Искала, думала, но не назвала. Он был принципиален, прост, открыт. Он ни от чего не уклонялся, не ограничивал себя необходимостью быть, как все, или не быть, как все. Когда ему было трудно, он не делал вид, что ему легко. Когда ему было весело, он не притворялся, что сейчас не до веселья. Он открыто говорил, с чем не соглашался, и высказывал в глаза знакомым и друзьям всё, что о них думал. И делал это не для того, чтобы обидеть или унизить человека. А чтобы поправить или исправить. Чтобы помочь».

Больше интересных фактов о личности Юрия Гагарина, воспоминания о нём, его малоизвестные фотографии с родителями, братом и сестрой, супругой и детьми, на занятиях в классе по теории навигации космических кораблей, на тренировке в спортзале, с товарищами по космическим полётам представлены в коллекции Президентской библиотеки «Открытый космос».

О жизненном пути первого человека, покорившего безвоздушное пространство, можно узнать также из материалов на портале библиотеки в разделе «День в истории».