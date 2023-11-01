Серебро гатчинских волейболистов
В городе Сосновый Бор 22 октября прошло Первенство Ленинградской области по волейболу среди юношей 2007–2008 г.р.
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По итогам группового этапа команде Гатчинского района удалось обыграть соперников из Всеволожского, Сланцевского и Выборгского района, заняв первое место в группе.
В полуфинале, встретившись с командой Тосненского района, гатчинские волейболисты также смогли одержать победу.
В финале наши ребята лишь немного уступили хозяевам турнира – команде Соснового Бора, заняв в итоге второе место.
Лучшим связующим Первенства региона признан Руслан Хмелинин.
Поздравляем наших спортсменов и тренера-преподавателя Гатчинской ДЮСШ № 3 Антона Иванова с отличным результатом!
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