Серебро гатчинских волейболистов

По итогам группового этапа команде Гатчинского района удалось обыграть соперников из Всеволожского, Сланцевского и Выборгского района, заняв первое место в группе.

В полуфинале, встретившись с командой Тосненского района, гатчинские волейболисты также смогли одержать победу.

В финале наши ребята лишь немного уступили хозяевам турнира – команде Соснового Бора, заняв в итоге второе место.

Лучшим связующим Первенства региона признан Руслан Хмелинин.

Поздравляем наших спортсменов и тренера-преподавателя Гатчинской ДЮСШ № 3 Антона Иванова с отличным результатом!