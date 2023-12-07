Роман Алексеенко - в числе лучших амбассадоров премии #МЫВМЕСТЕ

«Для меня Амбассадорство – это абсолютно новый опыт. Подавая заявку на конкурс, я не представлял какие крутые мероприятия, знакомства и эмоции ждут меня на протяжении всего года! Став единственным несовершеннолетним амбассадором в регионе, я понял, что все зависит только от меня и пора действовать!

Моя основная деятельность – популяризация Премии #МЫВМЕСТЕ среди жителей региона, знакомство с данным конкурсом, сопровождение участников на протяжении этапов, консультирование по всем возникающим вопросам и, конечно, отражение ключевых событий Премии в собственных СМИ и СМИ региона.

Благодаря Комитету по молодежной политике Ленобласти, ресурсному добровольческому центру м «Добро.Центр.Гатчина» я смог реализовать все свои идеи, продвинуть Премию в регионе, и как итог, стать ЛУЧШИМ творческим Амбассадором СТРАНЫ!

За год я написал несколько десятков постов, выходил в региональные эфиры, ездил на молодёжные слеты и собрания молодёжных советов, где знакомил, показывал и рассказывал о Премии #МЫВМЕСТЕ 2023

По внутренней статистике дирекции я вошёл в ТОП-10 амбассадоров страны в марте и в ТОП-25 амбассадоров по общему зачёту всего года

Сообщество #МЫВМЕСТЕ – это не только огромный спектр возможностей, но и уютная семья с тёплой атмосферой, в которой ждут каждого», - поделился эмоциями после награждения Роман Алексеенко.