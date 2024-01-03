Благодарность министерства – Татьяне Юрко

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва отметила, что в 2023 году около 25 тысяч человек участвовало в более 50 региональных форумах, съездах, слетах и других событиях, в рамках которых были вручены порядка 1,5 тысяч наград представителям системы образования Ленинградской области.

В рамках мероприятия состоялась презентация альманаха «Педагогические династии Ленинградской области», инициатором создания которого выступила Народный учитель Российской Федерации Зоя Найдёнова. Книга повествует о семьях, на протяжении столетий служивших делу просвещения, воспитания, образования и становления нации. В книге представлены педагогические династии Гатчинского района - Булкины, Гончаровы, Дудины-Моисеевы, Ивановы, Кохович и Смирновы.

Важной частью мероприятия стала церемония чествования. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, заместитель председателя Ленинградского регионального отделения «Союза женщин России», директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко, глава областного комитета образования Вероника Реброва вручили 22 педагогическим работникам награды Министерства просвещения Российской Федерации и комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Благодарственным письмом Министерства просвещения Российской Федерации награждена Татьяна Болеславовна Юрко, учитель русского языка и литературы Гатчинской школы №9.

В завершение участники мероприятия насладились концертом симфонического оркестра «Таврический».