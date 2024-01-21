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Отключение отопления в Гатчине 23 января

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщает, что в связи с ремонтными работами 23 января будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

В связи с ремонтными работами с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения в Гатчине на ул. Достоевского, пр.25 Октября, ул.7 Армии, ул. Володарского.