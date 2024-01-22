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Гатчинцев приглашают обсудить экологическую обстановку

В среду, 24 января 2024 года, в 18.00 в Гатчинском городском Доме культуры состоится традиционная встреча главы администрации Гатчинского муниципального района Людмилы Нещадим с жителями города Гатчины и Гатчинского района.

Рубрики:  Общество

Встреча будет посвящена экологической обстановке Гатчинского района и деятельности полигона "Новый Свет-ЭКО". На встречу будут приглашены представители профильных ведомств, представитель полигона "Новый Свет-ЭКО".

Прямую трансляцию диалога руководителя районной администрации и населения вы сможете увидеть в группе Гатчинской службы новостей.