Гатчинцев приглашают обсудить экологическую обстановку

В муниципальной собственности Гатчины и Гатчинского района находятся жилые и коммерческие помещения, здания социального назначения – школы, детские сады, автомобильные дороги, котельные, очистные сооружения и многие другие объекты инженерной, социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Как управляется все это имущество? На ежегодной пресс-конференции в Гатчинской администрации об ито-гах 2023 года рассказал председатель комитета по управлению имуществом Гатчинского района Александр Аввакумов.