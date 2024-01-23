Если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет. Многие предпочитают не думать о сотнях пожилых людей, живущих в глубинке и порой забытых даже ближайшими родственниками.

Накануне Старого Нового года, 12 января, ребята из центра «Дарина» вместе со своими наставниками навестили гатчинских ветеранов Людмилу Васильевну Чуринову, Эллу Эммануиловну Рубинову с супругом, Айсидору Анатольевну Горбунову. Подростки вручили им подарки, читали стихи и даже водили хоровод вокруг ёлки под всеми любимую песенку «В лесу родилась ёлочка».

Наши уважаемые ветераны рассказали ребятам о своих семейных традициях празднования Нового года в их военном детстве. Подумали вместе и о планах на новый год. Воспитанники «Дарины» внимательно слушали истории жизни своих старших друзей, задавали вопросы, с интересом рассматривали старые чёрно-белые фотографии из семейных альбомов. Расставаясь, все пожелали друг другу крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Надеемся, что для многих из нас участие в таком добром деле станет началом дружбы с пожилыми людьми. Пусть понятие «забытые старики» навсегда исчезнет из нашей жизни. Видеть и заботиться о тех, кто живет рядом с нами - сложная, но выполнимая задача. Пусть наши дети и внуки никогда не забывают об этом и постоянно чувствуют желание от чистого сердца делать добрые дела. Большое спасибо ребятам и всем, кто присоединился к акции.

Спешите делать добро!

Вера Бондарева