Явка избирателей в Ленобласти 15 и 16 марта составила 60,43%
Леноблизбирком сообщил об активности избирателей Ленинградской области на выборах Президента России по итогам двух дней.
Рубрики: Выборы
За два дня голосования на выборах Президента России – 15 и 16 марта - активность избирателей Ленинградской области составила 60,43% (867 тысячи 636 человек).
Завтра заключительный день голосования. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.
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