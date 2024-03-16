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Явка избирателей в Ленобласти 15 и 16 марта составила 60,43%

Леноблизбирком сообщил об активности избирателей Ленинградской области на выборах Президента России по итогам двух дней.

Рубрики:  Выборы

За два дня голосования на выборах Президента России – 15 и 16 марта - активность избирателей Ленинградской области составила 60,43% (867 тысячи 636 человек).

Завтра заключительный день голосования. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.