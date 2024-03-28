Ленобласть и Петербург будут создавать совместные ООПТ и экотропы

Подписи под документом поставили председатели комитетов Федор Стулов и Александр Герман.

Подписание прошло в рамках XXIII Международного экологического форума «Экология большого города», который проходит в КВЦ «Экспофорум».

«Соглашение станет значительной вехой в развитии межрегионального сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, позволит нашим соседствующим регионам вести совместную работу по развитию системы сопредельных особо охраняемых природных территорий, экологических маршрутов, вместе развивать познавательный туризм. Я надеюсь, что наш совместный опыт станет одной их наилучших государственных практик взаимодействия двух регионов в сфере экологического туризма», – рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.