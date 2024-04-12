Акция в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей состоялась
Сегодня в деревне Зайцево Гатчинского района у мемориала мирным гражданам Советского Союза, погибшим в период Великой Отечественной войны, собрались ветераны из всех районов Ленинградской области, представители администрации. Впервые здесь прошла областная памятная акция, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Рубрики: Общество
Фоторепортаж Юлии Лысанюк
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