Акция в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей состоялась

Весна и лето — пожароопасный сезон. Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего бытового мусора, что в свою очередь может привести и приводит к возгоранию насаждений лесных полос, выгоранию травяной растительности на больших площадях. С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 2024 года ОНДиПР Гатчинского района обращается к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности при обращении с огнем!