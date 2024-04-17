5 медалей гатчинских дзюдоистов

Участниками турнира стали 126 спортсменов, представляющих 11 муниципальных районов Ленинградской области.

С медалями вернулись из Выборга и спортсмены Гатчинского района. Победителем регионального турнира стал Денис Пелевин (весовая категория 60 кг). Серебряные медали завоевали Эльдар Каримов и Арнела Шашкова. София Каритская и Захар Савельев завоевали бронзовые медали.

Соревнования являлись отборочными, по их результатам будет сформирована сборная команда Ленинградской области, которая примет участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа. Межрегиональное первенство пройдет в г. Архангельске 10–12 мая.