5 медалей гатчинских дзюдоистов
В Выборге 14 апреля прошло Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 18 лет (2008–2010 г.р.)
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Участниками турнира стали 126 спортсменов, представляющих 11 муниципальных районов Ленинградской области.
С медалями вернулись из Выборга и спортсмены Гатчинского района. Победителем регионального турнира стал Денис Пелевин (весовая категория 60 кг). Серебряные медали завоевали Эльдар Каримов и Арнела Шашкова. София Каритская и Захар Савельев завоевали бронзовые медали.
Соревнования являлись отборочными, по их результатам будет сформирована сборная команда Ленинградской области, которая примет участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа. Межрегиональное первенство пройдет в г. Архангельске 10–12 мая.
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