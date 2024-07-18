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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

19.07.24 с 10:00 до 17:30

Веревское СП:

д. Романовка

 

19.07.24 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское СП

д. Вопша

 

19.07.24 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП

д. Акколово

д. Тойворово

д. Муттолово 

 

19.07.24 с 09:00 до 17:00

Войсковицкое СП

д. Рябизи