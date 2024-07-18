Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
19.07.24 с 10:00 до 17:30
Веревское СП:
д. Романовка
19.07.24 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское СП
д. Вопша
19.07.24 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП
д. Акколово
д. Тойворово
д. Муттолово
19.07.24 с 09:00 до 17:00
Войсковицкое СП
д. Рябизи
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