Здравствуй, школа!

Праздничная линейка, объединившая всю школу №4, прошла на стадионе школы №11.

Первой к участникам праздника обратилась директор школы Нина Жумаева. Нина Васильевна поздравила коллектив с началом нового учебного года и пожелала доброго пути по дороге знаний.

Как всегда, на первую линейку пришло много почетных гостей - ветераны педагогического труда и известные выпускники школы.

Прозвучали теплые поздравления от главы города Гатчины и Гатчинского района Виталия Филоненко и депутатов Совета депутатов города Гатчины Елены Суралёвой, Александра Свердлина, Натальи Гавриловой, Юрия Назарова.

Соблюдая традиции, дети читали стихи, вместе с учителями пели песни о главном, слушали напутствия и дарили цветы.

Взволнованные малыши в нарядной школьной форме и будущие выпускники стали главными героями торжества.

На праздник к детям пришел веселый сказочный герой - домовик Четвертак, который пообещал внимательно следить за ходом ремонта школы и помогать в учебе.

Татьяна Можаева