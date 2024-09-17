Семьям погибших участников СВО – особое внимание

Совещание по обсуждению вопросов родственников военнослужащих, погибших в ходе СВО, провёл сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Поручил внести изменения в областной закон, чтобы уравнять в правах на получение земельного сертификата семьи всех погибших участников СВО, вне зависимости от даты заключения контракта и подразделения, где проходила служба. По моему поручению мой советник, участник программы «Время героев» Вячеслав Плешаков проводит в районах области встречи с родными участников СВО. Они позволили выявить системные вопросы по поддержке близких героев. Сегодня разобрали их на совещании с участием всех районов, ответственных комитетов и военкома», — рассказал Александр Дрозденко.

Советник губернатора, участник президентской программы «Время героев», участник СВО Вячеслав Плешаков провел в 8 районах Ленинградской области (Подпорожском, Лодейнопольском, Киришском, Сосновоборском, Тихвинском, Приозерском, Волховском, Гатчинском) встречи с 83 семьями погибших участников СВО, по выявлению существующих проблемных вопросов, с которыми сталкиваются близкие родственники погибших. Все вопросы будут переданы в соответствующие ведомства, комитеты, администрации районов для принятия решения.