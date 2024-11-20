Быть победителями: школьники и студенты Ленобласти стали участниками проекта Знание.Спорт

Просветительские дискуссии объединили школьников и студентов нескольких городов нашего региона. В роли лекторов выступили спортсмены, молодежные активисты и спортивные функционеры. Например, с учениками Возрожденской школы встретился многократный победитель и призер чемпионатов мира, а также российских стартов по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью среди спортсменов-любителей, директор Спортивно-тренировочного центра Ленинградской области Андрей Сергеев.

С ребятами говорили о том, что стоит за большими победами и насколько сложным бывает путь к наградам состязаний. Кроме того, школьники смогли детально изучить экипировку летающих лыжников. Дело в том, что прыжки с трамплина – достаточно технологичный вид спорта, в котором различные инновационные решения играют далеко не последнюю роль.

В Гатчине на площадке Государственного института экономики, финансов, права и технологий также состоялся открытый диалог о важности здорового образа жизни. Здесь в центре внимания оказались водные виды спорта. О нюансах, которые остаются за кадром телевизионных трансляций и информационных материалов, ребятам рассказал вице-президент Федерации синхронного плавания России Никита Белоусов.

Особая роль в проекте Знание.Спорт досталась студентам Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Представители кафедры физической культуры и спорта выступили в качестве лекторов. Для будущих преподавателей такая практика общения с аудиторией – прекрасная возможность прокачать ораторские навыки и детальнее погрузиться в нюансы выбранной профессии.

«Проект Знание.Спорт позволяет ребятам узнать подробности спортивных побед, которыми по праву гордится страна и, конечно, познакомиться с теми, кто посвятил свою жизнь спорту. Через призму их личного опыта можно понять, насколько всесторонний эффект для собственного развития оказывают занятия физкультурой и активный образ жизни. В этом важнейшая задача проекта», – рассказала директор филиала Российского общества «Знание» в Ленинградской области Анна Гайдамак.

Добавим, что проект Знание.Спорт был инициирован Российским обществом «Знание» совместно с Министерством спорта РФ. В его рамках запланированы 450 мотивационных встреч в 50 регионах страны. Дискуссии объединят более 20 тысяч человек.